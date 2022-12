Após Fiuk marcar presença na Farofa, Thaisa Carvalho fala do fim do relacionamento: - Não vou permitir essa humilhação

08/12/2022 | 12:11



Alerta de polêmica no ar! Fiuk se envolveu em uma polêmica daquelas após decidir curtir os três dias da Farofa da GKay, em Fortaleza. A presença do cantor rendeu alguns comentários, já que ele estava em um relacionamento sério e surgiu na folia desacompanhado.

Com a repercussão do assunto, Thaisa Carvalho usou as suas redes sociais para se pronunciar e revelou o fim do relacionamento aos prantos.

- E aí gente, tudo bem? Estou aparecendo aqui sem vontade. Não era a minha vontade. Quem me conhece também sabe, mas eu não vou permitir mais uma vez essa exposição essa humilhação e se a pessoa que fez tudo toda essa exposição acontecer não se pronunciou, de fato vai precisar partir de mim.

Em seguida, Thaisa confessou que ficou triste pela maneira que o término foi revelado:

- Enfim, gente, eu teria tanta coisa para falar, mas eu vou tentar ser breve, tá? Só queria dizer que eu estou muito triste pela forma que foi anunciado nosso término. Eu não tive nem tempo de contar para minha família. Eles ficaram sabendo junto com vocês. Eu fiquei sabendo que ele estava na Farofa junto com vocês e nossa história era muito mais com um relacionamento. É uma história de mais de 10 anos. Ele foi uma pessoa que eu sempre admirei na minha vida.

Ela então revelou que recebeu vídeos de Fiuk entrando no quarto do sexo da folia:

- Então eu sinto muito pela forma que as coisas ocorreram e lamento mais ainda por uma pessoa ter coragem de me mandar mensagem dizendo que está tentando me preservar, que está me respeitando e tendo crises e depois eu receber vídeos dele entrando num dark room. Então, assim, gente, de fato, eu e o Fiuk que não somos mais um casal, ele está solteiro e eu também estou.

FIUK SE PRONUNCIA

Após a declaração de Thaisa, Fiuk também se pronunciou e explicou o seu lado da história:

Pessoal, boa noite! Acabei de ver os stories e tudo que está surgindo sobre o término do meu relacionamento e para que não se crie mais nenhuma especulação ou ruído sobre o assunto, achei melhor me posicionar. Nosso relacionamento acabou tem um tempo, não foi uma decisão tomada agora. Foi de maneira conjunta e já havia acontecido há um tempo. Nós dois entendemos que estamos em momentos diferentes e com objetivos diferentes. Sempre fui muito transparente com a Thaisa e tivemos momentos lindos, como ela mesma pontuou, a nossa história não é de agora.

E, encerrou, deixando claro que não estava na pegação:

Por ter esse respeito todo à ela não tínhamos levado essa decisão a público, o assunto só veio agora porque foi a minha primeira aparição pública como solteiro. Eu também não estou de curtição na Farofa, até porque mesmo se eu tivesse feito algo vocês já saberiam pelos Instas de fofoca que estão cobrindo tudo a todo vapor. Eu também tenho que respeitar o meu tempo para digerir o término, pois nenhum término é fácil e conseguimos superar da noite para o dia. Tenho muito amor e muito respeito pela nossa história.

A declaração de Fiuk parece ter incomodado Tassy Carvalho, irmã de Thaisa, que se pronunciou e detonou o cantor:

Minha irmã estava solteira a um tempo e nem eu e NEM ELA sabíamos né?! Estavam juntos vendo jogo do Brasil na Copa... tem muito tempo, né???? Poupe-me!!! Era melhor ter ficado calado!

Eita!