Fred nega que tenha voltado do Qatar por causa da Farofa: - Eu só voltei porque estava com saudades do meu filho

08/12/2022 | 12:11



Colocou a boca no trombone! Fred, ex-namorado e pai do filho de Bianca Andrade, precisou usar as suas redes sociais novamente para falar sobre a sua volta do Qatar, que ocorreu próximo à Farofa da Gkay.

Através dos Stories, ele contou que a saudade que sentiu do filho foi o grande motivo da sua vinda ao Brasil, mesmo que por poucos dias.

- Eu só voltei do Qatar porque estava com saudades do meu filho. Estava programado para eu ficar lá 36 dias trabalhando. E no meio do projeto me deu uma saudade muito grande. Criaram um monte de teoria em torno disso. Falaram que eu voltei por causa da Farofa da Gkay, começou.

Em seguida, ele falou sobre a Bianca:

- Falaram que eu voltei porque a Bianca ia para a Farofa e tinha que deixar o filho com alguém e eu tive que voltar. Gente, pelo amor de Deus. Disseram que eu voltei para mostrar que sou um bom pai e prejudicar a imagem da Bianca. Estou fazendo meu papel de pai, parem de inventar coisas.

No final, o influenciador desejou muito amor e luz para todas as pessoas que inventaram alguma teoria:

- Desejo, de coração, que vocês sintam o que é amor de um pai ou de uma mãe e também façam tudo pelo seu filho. Vocês não fazem ideia do quão boa é minha relação com a Bianca. Desejo muita luz e felicidade na vida dessas pessoas, porque tem gente que faz uns comentários e eu penso que essa pessoa não é pai ou mãe, porque ela não sabe o que é um amor verdadeiro.