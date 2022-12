Céline Dion revela diagnóstico de doença neurológica rara e cancela shows de 2023

08/12/2022 | 11:54



Céline Dion revelou em seu perfil no Instagram que foi diagnosticada com a síndrome de stiff-person, ou síndrome da pessoa rígida. Em vídeo, em inglês e francês, a cantora disse que tem "lidado com problemas de saúde há um tempo" e que está sendo um momento muito "difícil", tendo que ter adiado novamente sua turnê, Courage, para 2024. Em abril, ela já tinha adiado os shows deste ano para 2023, alegando problemas de saúde também.

"Venho lidando com problemas de saúde há muito tempo, e tem sido muito difícil para mim enfrentar estes desafios e falar sobre tudo o que tenho passado", diz ela no vídeo.

"Fui diagnosticada com um distúrbio neurológico muito raro, chamado síndrome da pessoa rígida, que afeta 1 em um milhão de pessoas. Embora ainda estejamos aprendendo sobre essa condição rara, agora sabemos que é isso que está causando todos os espasmos que tenho tido", explicou no vídeo.

"Dói dizer a vocês hoje que isso significa que não estarei pronta para reiniciar minha turnê na Europa em fevereiro. Tenho uma grande equipe de médicos trabalhando ao meu lado para me ajudar a melhorar e meus preciosos filhos, que estão me apoiando e me ajudando", acrescentou.

Céline Dion cancelou oito dos seus shows de 2023 e adiou outra parte deles para 2024.