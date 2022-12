Onde ficar na Serra Gaúcha – Dicas de hotéis em 8 cidades

Maria Beatriz Vaccari

Escolher onde ficar na Serra Gaúcha nem sempre é uma tarefa fácil. As cidades de Gramado e Canela são as mais conhecidas, mas os viajantes também encontram ótimas opções de hospedagem em municípios como Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Garibaldi. Abaixo, confira 10 sugestões de hotéis em oito cidades da região serrana do Rio Grande do Sul.

Onde ficar na Serra Gaúcha

Os hotéis recomendados pelo Rota de Férias são:

Hotel Ritta Höppner

Com cenários que lembram contos de fadas, o Hotel Ritta Höppner, em Gramado, é muito aconchegante e tem chalés com piscina aquecida. Todos os hóspedes têm livre acesso ao Parque Mini Mundo.

Wish Serrano

Pertinho dos principais pontos turísticos de Gramado, o Wish Serrano é uma boa opção para quem procura uma acomodação luxuosa. O complexo tem piscinas, cinco restaurantes, quadras, spa e até salão de beleza.

Saint Andrews

Membro do seleto grupo Relais & Châteaux, o Saint Andrews fica em um castelo. Com direito a mordomo, adega, cigar lounge e muito glamour, o hotel é um dos lugares mais exclusivos de Gramado.

Grande Hotel Canela

Em meio a um enorme parque natural com 85 mil metros quadrados, o Grande Hotel Canela tem chalés e apartamentos confortáveis e aconchegantes. Além de contar com uma infraestrutura de lazer completa, o local oferece fácil acesso às principais atrações de Canela.

Hotel & Spa do Vinho

Rodeado por vinhedos, o Hotel & Spa do Vinho é uma boa opção de hospedagem em Bento Gonçalves. O local tem quadras, spa, piscina e um restaurante onde é possível degustar inúmeros rótulos de vinhos.

Sky Samuara Hotel Caxias do Sul

A 6 quilômetros do centro de Caxias do Sul, o Sky Samuara Hotel Caxias do Sul tem uma infraestrutura de lazer completa. Além das acomodações confortáveis, o hotel conta com quadras (de tênis, vôlei e futebol) e três restaurantes.

Hotel Alles Berg

O Hotel Alles Berg é indicado para quem pretende se hospedar na cidade de Nova Petrópolis. O complexo fica em frente à Praça das Flores e funciona como um bom ponto de partida para explorar as atrações da Serra Gaúcha.

Pousada Recanto Vale da Serra Chales

Com um clima romântico, a Pousada Recanto Vale da Serra Chales é muito procurada por casais. A propriedade fica em São Francisco de Paula e é cercada por belíssimos cenários naturais.

A Estalagem

O município de Flores da Cunha é lar do hotel A Estalagem. A propriedade conquista os visitantes com seus ambientes rústicos, feitos com detalhes em tijolos, pedras e madeiras.

Pousada Botte di Vino

Com um clima familiar, a Pousada Botte di Vino tem acomodações construídas dentro de barris de vinho. De quebra, o local permite explorar as melhores vinícolas de Garibaldi.

PLANEJE SUA VIAGEM

Agora que você já sabe onde ficar na Serra Gaúcha, é hora de planejar um roteiro. Não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.