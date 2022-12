O peso do apoio de Tarcísio em Ribeirão

Da Redação



Candidato a prefeito de Ribeirão Pires na eleição suplementar marcada para domingo, Guto Volpi (Pl) conquistou ontem (7) aquele que certamente é o apoio de maior peso para sua campanha, e que deve causar inveja em adversários: o do governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos). E o liberal tem motivos para comemorar a adesão a seu projeto do responsável por retirar o PSDB do comando do Palácio dos Bandeirantes depois de quase três décadas. "Trata-se da autoridade máxima do nosso Estado", comenta, sem esconder o entusiasmo. O futuro governador promete manter parceria com a cidade, caso Guto seja eleito. Mas nunca é demais lembrar que, na campanha ao Estado, Tarcísio disse que o Grande ABC teria espaço em seu governo, mas nenhum nome das sete cidades foi chamado a integrar sequer o grupo da transição. Ele também caminha para fechar o secretariado, mas representante da região, até agora, nada.

Bastidores

Simões no páreo

O vereador de Mauá Sargento Simões (Avante), um dos parlamentares mais críticos à gestão de Marcelo Oliveira (PT), está disposto a lançar seu nome para a eleição à presidência da Câmara, que será na terça-feira (13). Apesar de o nome do governista Geovane Corrêa (PT) ser considerado o favorito, Simões tenta o apoio também de vereadores da base que estão descontentes com a forma que são tratados pela gestão petista e afirma que já recebeu promessa de voto. Há quem aposte em um cenário difícil para o governo.

O avanço das costuras

Há alguns dias, esta coluna mostrou que o vereador Orlando Vitoriano (PT), líder do governo do prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), na Câmara articulava sua candidatura à presidência da Casa para o biênio 2023-2024. As costuras avançaram tanto que há possibilidade real de um projeto unânime a favor do petista. Assim, Vitoriano repetiria o feito do atual presidente, o também petista Josa Queiroz, que em 2021 foi eleito para comandar o Legislativo com suporte de todos os vereadores, inclusive dos parlamentares que fazem oposição ao governo de José de Filippi. A escolha do novo comandante do Legislativo está marcada para o dia 22.