'Já é um mandato transformador para a nossa cidade'

Da Redação



08/12/2022 | 09:58



No dia em que Diadema comemora 63 anos e a menos de um mês de completar dois anos à frente da Prefeitura em seu quarto mandato, o prefeito José de Filippi Júnior (PT) afirma que tem sido um desafio comandar a cidade após a crise instalada pela pandemia e de ter herdado uma dívida consolidada de cerca de R$ 1 bilhão e restos a pagar de R$ 132 milhões da gestão anterior. Ainda assim, avalia que "já é um mandato transformador para Diadema" e que o município hoje "é um canteiro de obras". Cita, por exemplo, programa de reforma em unidades básicas de saúde, plano de mobilidade urbana, revitalização de escolas, o início das obras do Quarteirão da Educação e a reorganização da área da saúde, que prevê construção de hospitais e UPAs (Unidades de Pronto Atendimento).

Prefeito, o senhor disse, ao iniciar o mandato, em janeiro de 2021, que encontrou dívida consolidada de R$ 1 bilhão e restos a pagar de R$ 132 milhões, e isso em meio à pandemia da Covid-19. Ao se aproximar do terceiro ano da gestão, em que pé está a questão da dívida? A Prefeitura conseguiu pagar quanto do total?

De fato, ao chegarmos à Prefeitura, encontramos uma situação muito delicada do ponto de vista financeiro. Havia uma lista grande de credores, contratos sem pagamento, uma fama ruim da Prefeitura. Tivemos que estabelecer, inicialmente, um plano para reverter o cenário. Fizemos um planejamento de pagamento de restos a pagar para aqueles credores que aceitaram renegociar os valores, com o compromisso de não atrasar os pagamentos atuais. Estimulamos novas receitas, abrimos o Zera Dívidas, apontamos projetos para fomento da economia em novas vertentes. E, conforme os últimos balanços financeiros, reduzimos em 9,3% a dívida consolidada da Prefeitura.

Por causa da dívida, na época, o senhor determinou o contingenciamento de 76% do orçamento para tentar equacionar a situação e fez parcelamento do débito com o Ipred, que estava à beira da insolvência. Como avalia o próximo ano para a administração de Diadema?

Há uma perspectiva muito positiva com a mudança do governo federal. Quando fui prefeito nos outros mandatos, tínhamos uma relação de proximidade com o governo federal. O Ministério das Cidades fazia uma ponte muito interessante, ouvia as demandas, buscava soluções. Tudo isso foi destruído nos últimos quatro anos. Essa mudança de rota será muito importante não só para Diadema, mas para todos os municípios brasileiros. Porque a lição de casa a gente fez, mesmo em um cenário de adversidades. A própria questão do Ipred é um exemplo de como arrumamos a casa sem ajuda dos demais entes da Federação. Ao chegarmos, a avaliação era a de que o Ipred iria quebrar em cinco anos. Todo um pilar de seguridade social do servidor público de Diadema estava sob risco diante de tanta irresponsabilidade cometida. Ajustamos a rota, pagamos as parcelas, aumentamos os percentuais patronais e salvamos o Ipred. Ou seja, com a lição de casa que fizemos e as boas perspectivas com o novo governo federal, Diadema tende a ganhar muito.

Ainda que tenha encontrado o caixa da Prefeitura praticamente vazio, a gestão conseguiu iniciar processo de reestruturação na saúde, e fazer investimentos em outras áreas. Até que ponto Diadema mudou em relação à cidade que encontrou?

Posso afirmar, com certeza, que Diadema já é uma cidade melhor nestes dois anos de gestão. A cidade se tornou um canteiro de obras, com melhorias estruturantes em várias áreas. O UBS Nota 10 é um exemplo de revolução nas nossas unidades de saúde. O Plano de Mobilidade de Diadema está em execução, para fazer da nossa cidade um lugar de convivência harmônica entre pedestres, ciclistas, motoristas e transporte público. O Escola Bem Cuidada, que descentralizou recursos para as nossas escolas, fez com que cada diretora pudesse reformar sua unidade naquilo que era mais urgente. Tem sido um mandato desafiador, claro, mas tenho certeza que já é um mandato transformador para nossa cidade.

Apesar de todos os problemas na parte financeira, o senhor autorizou, em agosto, o início da construção do Quarteirão da Educação, complexo de cerca de R$ 138 milhões que une educação, cultura, esportes e lazer. O senhor considera que esse será o maior legado da atual gestão?

Sempre defendi que Diadema tem como fazer grandes projetos. Foi isso que me moveu quando construímos o Quarteirão da Saúde, em 2008. O mesmo conceito vale para o Quarteirão da Educação. O local escolhido, o Jardim Promissão, foi estratégico, porque é a região mais adensada que temos. Um bairro que necessitava de um equipamento público transformador. A ideia do Quarteirão da Educação é de pertencimento. De a comunidade se sentir parte do território e participar das decisões da cidade. Porque o Quarteirão da Educação vai muito além da educação. Será um espaço de lazer, de cultura, de esporte. Um espaço da cidade. Um pontapé inicial para outras unidades que virão por Diadema no futuro.

Aliás, o senhor acredita que o complexo, que deve beneficiar cerca de 1.800 estudantes, será entregue ainda no atual mandato? E teria condições, hoje, de estimar quando poderia entregue à população?

O Quarteirão da Educação já está em obras. A estimativa é entregar para a população até o fim de 2024.

Com relação à saúde, a administração pretende reformular e reforçar a rede municipal, o que inclui a construção de novo hospital municipal onde hoje está o Paço, de um pronto-socorro onde antes funcionava uma concessionária de veículos, próximo ao Paço, além de duas UPAs 24 horas. Qual a situação atual desse projeto?

A construção do novo hospital, onde fica o Paço Municipal, integra um planejamento de médio e longo prazos de reestruturação da Saúde em Diadema. Como é algo grandioso, que vai transformar a Saúde na cidade, tudo tem de ser feito com estudo. Neste ano, fizemos projetos, avaliações, estudos de viabilidade. Agora, partimos para a licitação dos projetos básico e executivo. A reestruturação será feita em etapas. Mas estamos nos preparando para isso. Alguns setores da Prefeitura já deixaram o Paço Municipal, como a Secretaria de Governo, que está em outro endereço. Logo outros setores também irão para outros endereços. Eu serei o último a sair.

Como se trata de projetos ousados, quando o senhor acredita que a administração poderá começar a tirar do papel? E qual o investimento previsto?

É um projeto audacioso, sim, que vai demandar um investimento importante. Como disse na outra resposta, o processo será feito em etapas, com a reformulação das UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), andamento dos projetos executivo e básico do novo ho­spital. Nosso objetivo é ter avanços importantes em 2023.

E por falar em investimento, o senhor acredita que o fato de o presidente Lula voltar à Presidência poderá ajudar na liberação de recursos para tocar esses projetos na saúde?

A Prefeitura certamente não terá condições, sozinha, de arcar com os custos. A volta do presidente Lula vai muito além do que simplesmente a liberação de recursos ou não para os municípios. É uma mudança completa nas relações entre o governo federal e os municípios. Eu, nestes dois anos do quarto mandato, não tinha ido para Brasília porque não havia o mínimo de interlocução com o governo federal. O Ministério das Cidades foi extinto e nada foi colocado no lugar. Ficou muito claro, durante a pandemia, como a falta de relação do governo federal com os municípios atrapalhou demais as ações de combate à Covid-19. Certamente vai voltar a ter uma relação republicana, de apoio a projetos estruturados e importantes, que levará em conta o impacto do projeto nas comunidades, e não interesses alheios ao bom funcionamento da máquina pública.

Por falar em Lula, o senhor tem expectativa de assumir algum cargo no governo federal, inclusive porque está na equipe de transição do governo?

Minha dedicação é 100% exclusiva para Diadema. É um orgulho e uma honra muito grande participar do grupo de trabalho de Cidades na transição da equipe do presidente Lula, poder contribuir com ideias, projetos e debates. Mas meu foco é Diadema. Quero seguir colaborando com meu País, com o presidente Lula, mas como prefeito de Diadema.

E qual a expectativa de um prefeito petista nas relações com o governador eleito Tarcísio de Freitas, amigo e nome bancado pelo presidente Bolsonaro na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes?

Esperamos que haja um bom diálogo, relação respeitosa e republicana. A eleição foi disputada, a maioria dos eleitores fez sua escolha e o governador Tarcísio de Freitas foi eleito para olhar para todos os paulistas.