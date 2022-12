'As sementes do bom trabalho começaram a germinar'

Da Redação



08/12/2022 | 09:40



O prefeito Marcelo Oliveira (PT) está a menos de um mês de completar dois anos à frente da Prefeitura, mas hoje, quando a cidade completa 68 anos, comemora também o fato de o governo ter colocado as finanças ''''''''da casa'''''''' em ordem, o que permitiu recuperar a credibilidade e a capacidade de buscar recursos externos. Para além das ações de combate e prevenção à Covid-19 e de melhorias em várias áreas, o chefe do Executivo destaca o ''''''''Mais Por Mauá'''''''', o maior pacote de investimentos da história da cidade, com R$ 500 milhões destinados a obras, ações sociais e serviços, que já começaram a sair do papel, "para melhorar a qualidade de vida dos mauaenses".

Ainda que tenha encontrado o caixa da Prefeitura praticamente vazio, e com gastos adicionais no combate e atendimentos acima da média em função da Covid ao longo de 2021, a gestão iniciou, neste segundo ano, pacote de investimentos de R$ 500 milhões. Como a administração conseguiu formatar a engenharia financeira para ter todo esse recurso?

Realmente a situação era muito precária. O antigo governo deixou de pagar vários contratos, uma dívida de curto prazo no valor de R$ 165 milhões. Um exemplo foi para a Fundação do ABC, que em dezembro de 2020 não empenhou o pagamento e nem pagou o valor devido e ficou para a nossa gestão pagar. Em janeiro de 2021 pagamos R$ 30 milhões, pois era metade que ficou de um mês e a outra metade referente ao primeiro mês de nosso mandato. Assim que assumimos montamos uma equipe com pessoas de perfil técnico com grande experiência. Em seguida, reduzimos os valores dos contratos e criamos um comitê emergencial para analisar as dívidas de curto prazo e negociar esses valores com as empresas. Isso fez com que saíssemos da nota C no Capag (registro emitido pelo Tesouro Nacional) para a B, o que significa a melhora da nossa capacidade de pagamento. Esse bom desempenho das contas públicas começam a gerar possibilidade de abrirmos novas frentes para a obtenção de recursos para investimentos e resgate da credibilidade da cidade.

Apesar do problema financeiro, o senhor conseguiu reforçar o quadro de funcionários da saúde e fazer alguns investimentos. Quais as ações considera as mais importantes nos primeiros anos do mandato?

Quando assumimos, tínhamos dois grandes desafios: a reconstrução da cidade e o enfrentamento da pandemia da Covid, que veio na sua onda mais grave. Ao mesmo tempo que trabalhamos na reestruturação da máquina pública, era necessário, de maneira emergencial, ampliar a quantidade de leitos hospitalares. E conseguimos, o que representou um aumento de 253% em relação à capacidade que já existia, foram números nunca vistos na história da cidade. Realizamos todas as ações possíveis e imagináveis para ofertar vacina para a população. Abrimos postos para aplicação de imunizantes aos fins de semana, em mercados, tenda no Centro da cidade, estação de trem, carro da vacina percorrendo bairros e promovemos o Arraiá da Vacinação, onde foram vacinadas quase 10,5 mil pessoas em 12 horas no estacionamento do Paço. Hoje já ultrapassamos a marca de mais de 1 milhão e 100 mil doses aplicadas. As sementes do bom trabalho realizado ao longo de 2021 começaram a germinar. No fim do ano passado iniciamos algo inédito na história da cidade, quando conseguimos a instalação de um mamógrafo no Hospital Nardini. E, já neste ano, conseguimos zerar a fila para mamografias em Mauá. Hoje, quando a mulher vai à UBS passar com o médico e ele indicar a necessidade do exame, já sai com a data marcada. Outros resultados estão surgindo, como a nossa maior capacidade de organização para elaborar projetos e investir na cidade. Por isso lançamos o programa ''''''''Mais Por Mauá'''''''', onde vamos aplicar R$ 500 milhões em obras, ações sociais e serviços, que já começaram, para melhorar a qualidade de vida dos mauaenses.

O pacote de investimentos contempla reforma e construção de escolas, recapeamento e pavimentação de ruas, reforma de UBSs, reconstrução da UBS São João e implantação do Cartão Saúde. Em que pé estão esses projetos e qual a estimativa para conclusão de todo o pacote?

Algumas obras já estamos iniciando, como a reconstrução da UBS São João, a reforma e instalação de gramado sintético nos campos do Jardim Itapeva e no Distrital José Pires de Arruda, na Vila Assis Brasil. Devemos começar nos próximos dias as intervenções na UBS Jardim Santista e, no início de 2023, a reforma e ampliação da UBS do Parque São Vicente e a revitalização do espaço que hoje abriga o CRS (Centro de Referência de Saúde) da Vila Vitória. Outra importante intervenção, para o começo do próximo ano, é a construção da escola na Vila Nova Mauá, que estamos assinando a ordem de serviço na próxima semana. A informatização será um marco em nossa cidade, iniciamos na UBS Zaíra I, Macuco, Magini, Kennedy e Carlina. Temos o compromisso de levar para todas as 23 UBSs, as quatro UPAs e também para o Hospital Nardini, para assim, garantir mais comodidade, humanização e qualidade no atendimento à população.

E por falar em investimento, o senhor acredita que o fato de o presidente Lula voltar à Presidência poderá ajudar na liberação de recursos para outros projetos que considera essenciais? Até porque, sozinha, a Prefeitura certamente não terá condições de fazer novos investimentos de porte.

Acredito sim. A expectativa é a melhor possível. Precisamos ver o País voltar à normalidade. Acreditamos muito que o novo governo vai transformar para melhor a vida dos brasileiros. No que se refere a Mauá, temos vários projetos que estão a passos lentos junto ao governo federal, como para as encostas e proteção em áreas de risco, projetos habitacionais. Nossa esperança é conseguirmos o mais rápido possível destravar o andamento dessas ações. Também estamos preparando vários projetos para levarmos no início do ano para Brasília, que são sonhos da nossa população.

E qual a expectativa de um prefeito petista nas relações com o governador eleito Tarcísio de Freitas, amigo e nome bancado pelo presidente Bolsonaro na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes?

Nós sempre procuramos ter bom diálogo com os governos estadual e federal, mesmo as gestões não sendo do mesmo partido que o nosso. Acredito em governos republicanos e democráticos. O bem-estar da população precisa estar acima dessas discussões políticas e partidárias. Por isso sempre levamos pleitos para atender à população, como na área da saúde, educação, auxílio em obras de infraestrutura, como pavimentação e recapeamento de ruas, habitacionais e regularização fundiária. Algumas demandas foram atendidas, outras não, e vamos continuar trabalhando junto com a população pela nossa cidade.

Quais as perspectivas para os próximos dois anos de mandato?

Meu objetivo é, com certeza, continuar trabalhando muito para transformar a vida das pessoas. Esses dias estive na Estrada do Regalado, no Jardim Taquarussu, onde concluímos a obra de colocação de bloquetes na via. Presenciei a comunidade pintando, com as cores do Brasil, onde já tem o novo piso, para torcerem na Copa do Mundo. É um exemplo emocionante, mas deixa claro que essas melhorias e mudanças demonstram como tirar a cidade do abandono. Estamos trabalhando cada vez mais para que a nossa cidade seja moderna, inclusiva e humanizada, com a participação da nossa população.