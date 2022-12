Quais as vantagens dos cassinos em ter vários provedores de jogos como parceiros?

Publieditorial

Para atrair e reter a atenção dos jogadores, os cassinos online trazem uma grande variedade de jogos. Eles também precisam atualizar constantemente sua oferta de conteúdo. Como o conteúdo de jogo certo é uma vantagem competitiva, a maioria dos operadores de cassino faz parceria com dezenas de provedores de jogos simultaneamente. Em alguns casos, estes cassinos optam por escolher um agregador de jogos experiente, que fornece acesso a uma variedade de jogos populares e de provedores diferentes através de um único controle. Já outras empresas preferem fazer várias parcerias.

É importante refletir sobre como o conteúdo do jogo certo influencia no sucesso de uma marca de cassino online. Se nunca fez apostas online, pense sobre jogos que conhece. Você confiaria, por exemplo, em um casino com um catálogo pequeno quando se trata de jogo de caça níquel? Os jogadores formam uma opinião sobre um cassino online, em grande parte, graças aos jogos que ele oferece.

O que é o Game Aggregator?

Um Agregador de Jogos (Game Aggregator) é uma solução de software completa. Ele une milhares de jogos de dezenas de desenvolvedores de jogos populares em um único produto. Às vezes, é chamado de “hub de jogos de cassino”, “plataforma de agregação de jogos” ou “software de agregação”.

Simplificando, este agregador é uma maneira fácil de criar um portfólio de jogos. Ele une site de jogos e provedores por meio de uma única integração de API. Além disso, serve como intermediário entre o operador e os diferentes fornecedores de jogos. Assim, o cassino não precisa gerenciar todos os parceiros de jogo adicionados.

Qual a vantagem de usar um agregador de jogos?

Conforme o diretório de jogos, existem atualmente mais de 23 mil jogos produzidos por mais de 450 estúdios. Dezenas aparecem a cada ano. Os estúdios menores ficaram sempre muito felizes em ganhar um novo cliente. No entanto, os provedores de alto nível pensam duas vezes antes de fechar um acordo direto com uma nova marca ou operadora.

Por sua vez, via de regra, os agregadores de jogos estabelecem parcerias com os provedores de jogos mais requisitados do mercado. Sejam eles grandes ou pequenos, os provedores preferem se unir aos agregadores. Assim, expandem continuamente sua oferta seguindo as tendências do setor e mudando conforme os requisitos do mercado.

Além disso, eles contam com uma API de integração única. Para obter acesso a milhares de jogos de cassino, os operadores precisam dedicar recursos técnicos apenas para esta integração. Com um agregador, economizam centenas (ou até milhares) de horas. Eles contratam diretamente os estúdios de jogos e todas as integrações subsequentes. Os agregadores também oferecem suporte técnico constante dessas integrações.

Como escolher o provedor de software certo?

Selecionar um fornecedor profissional de software iGaming é essencial. Saber escolher um provedor é a chave para obter sucesso como operador de jogos de azar no negócio de iGaming.

Os provedores de software em consideração devem ter uma excelente reputação de excelente gerenciamento de negócios e entrega eficiente de jogos online. Devem estar bem equipados com ferramentas adequadas. Se tiverem uma forte ligação com várias marcas de 1ª linha, se destacarão ainda mais.

Além disso, qualquer provedor de jogos em consideração deve ser flexível e estável. Aqueles que atenderem a esses requisitos são sempre boas opções na hora de selecionar provedores de jogos para um casino.

Estes desenvolvedores de software também precisam oferecer produtos e serviços que possam atrair um amplo espectro de apostadores. Seus produtos devem ser flexíveis, versáteis e atender às necessidades de usuários de diferentes gostos.

Além disso, os jogos devem fornecer uma vantagem para parceiros em potencial que desejam expandir suas plataformas de jogos de azar. Eles também precisam trazer novas maneiras de melhorar os produtos existentes, criando ideias que revolucionem o modo de operação na indústria de iGaming. E, ao mesmo tempo, devem oferecer opções de melhorias aos produtos oferecidos pelos concorrentes.

Por fim, o licenciamento e a assistência jurídica são as principais considerações ao escolher um fornecedor de software. Eles devem oferecer ferramentas de gestão de risco, bem como prestar serviços jurídicos adequados aos potenciais parceiros.

Qual a vantagem de ter parcerias com vários provedores de jogos?

Como os provedores de jogos estão interessados que os operadores lucrem com os jogos que adicionam, eles atualizarão as bibliotecas de jogos de cassino com as opções mais recentes.

Os operadores podem experimentar e ver quais jogos se saem melhor com os jogadores, bem como misturar e combinar opções para encontrar conteúdo que atraia especificamente seus jogadores.

Além disso, os provedores de jogos estão sempre competindo por posições de destaque nos cassinos online. Isso significa que seus parceiros recebem várias campanhas de promoção de fornecedores para atrair e engajar jogadores. As promoções podem incluir torneios em que a premiação é financiada pelo estúdio do jogo várias vezes por mês e muito mais. Como um único ponto de entrada com informações sobre todas as campanhas promocionais, o cassino pode trazer novas ofertas de provedores de jogos, ajudando os usuários a navegar e escolher as melhores promoções.