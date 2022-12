Fair Play: Ubisoft lança ferramenta para conscientizar sobre comportamento em jogos

Da Redação, com assessoria

A Ubisoft anuncia o lançamento do programa Fair Play, uma plataforma dentro do ecossistema do Ubisoft Connect projetada para promover interações positivas em jogos. A nova ferramenta conta com cápsulas de aprendizado oferecidas em ritmo individualizado aos usuários para fornecer a eles os recursos necessários para melhor compreensão dos comportamentos in-game e seus impactos em outros jogadores.

A plataforma já está disponível em versão beta e foi desenvolvida por especialistas em aprendizado digital. Neste momento, apresenta cinco cápsulas de aprendizado, incluindo fatos e estatísticas sobre toxicidade em jogos online, uma explicação sobre o que faz os jogadores “tiltarem”, uma autoavaliação para os players entenderem melhor os motivos que podem levá-los a estas situações e conselhos de um jogador profissional sobre como reagir frente a comportamentos agressivos. O conteúdo está em inglês.

“Na Ubisoft, nosso principal objetivo é criar jogos que promovam experiências online positivas e garantir que os jogadores evoluam em comunidades seguras”, diz Jérémy Marchadier, diretor de segurança dos jogadores na Ubisoft. “O comportamento agressivo em games é um problema que levamos a sério e que acreditamos que deve ser combatido por meio de abordagens variadas. Acreditamos que a educação e o incentivo ao jogo positivo são fundamentais para induzir uma mudança relevante na experiência dos jogadores”, completa.

O programa Fair Play chega junto com o novo modo de exibição das posições de reputação de Rainbow Six Siege, uma ferramenta que permitirá aos jogadores terem uma compreensão mais clara e concreta do impacto de seu comportamento durante as partidas.