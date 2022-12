‘Eu não quero que eles destruam mais famílias’, diz irmã de PM morta

Beatriz Mirelle



07/12/2022 | 20:10



Depois de quatro anos, a pedagoga Fabiane Duarte dos Santos, 37, ainda mantém viva na memória as lembranças com a irmã caçula Juliane dos Santos Duarte, policial militar que morava em São Bernardo e foi sequestrada, torturada e morta em Paraisópolis, na Capital, aos 27 anos de idade. Com a decisão do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) em garantir a prisão preventiva de cinco acusados do crime, a saudade e a vontade que aqueles que cometeram o crime sejam punidos são os sentimentos despertados em Fabiane.

A medida é graças à solicitação do MP (Ministério Público) para revogar o pedido do juiz Claudio Juliano Filho, da 1ª Vara do Júri, para liberar os presos. A alegação foi de constrangimento ilegal já que os suspeitos ainda não foram julgados. Isso envolve as prisões de Everaldo Severino da Silva Felix, Everton Guimarães Mayer, Felipe Oliveira da Silva, Elaine Cristina Oliveira Figueiredo e Felipe Carlos Santos Macedo. Uma audiência de custódia foi marcada para 10 de janeiro de 2023.

Juliane foi sequestrada em um bar na Rua Melchior Giola, na Vila Andrade, na Capital, e encontrada morta com três tiros em um porta-malas no bairro Campo Grande, cinco dias depois. A escola em que ela estudou fez um grafite no muro em sua homenagem (veja foto abaixo).

Em entrevista exclusiva ao Diário, Fabiane relembra o caso que ocorreu em agosto de 2018. “Somos três filhos da mesma mãe e pai. Ela era a caçula, eu sou a do meio e temos um irmão mais velho. Eu não quero que eles destruam mais famílias como destruíram a minha.”

O TJ-SP decidiu manter as prisões preventivas dos acusados da morte da PM Juliane Duarte. Qual a opinião da família sobre essa medida?

Nós não somos informados de nada que acontece sobre o caso da minha irmã. A gente fica sabendo pela televisão. As informações que temos são as mesmas que todo mundo. Minha mãe até acompanhava mais pela mídia, mas eu, sendo sincera, desde a partida da minha irmã, não vejo mais jornal. Eu acho que todos os envolvidos precisam pagar pelo que fizeram. Se eles ficarem soltos, vão continuar cometendo outras barbáries como fizeram com a minha irmã. Eles têm que pagar de uma forma ou de outra. A minha família não é a primeira a saber das coisas. Ninguém entra em contato com a gente. Então, eu e minha mãe entregamos na mão de Deus. A gente acha que aqui no Brasil a lei não funciona, não acontece. Tudo fica impune. Nós somos as vítimas e pagamos pelo crime. Eu quero que eles continuem presos para que não destruam outras famílias igual destruíram a minha.

Vocês souberam sobre a audiência de custódia?

Não estou a par. Não sei se avisaram minha mãe, se entraram em contato. Ela já passou por tanta coisa que nem acredita em mais nada, não confia na justiça.

Por que a família acha que a morte da policial aconteceu por uma emboscada?

Acreditamos que foi uma armadilha pela forma como aconteceu. Disseram que, quando minha irmã estava no bar, ela falou que era policial. Ela nunca teria agido dessa forma, não teria anunciado que era uma oficial. Isso não condiz com a conduta dela. Por isso, achamos que foi premeditado.

