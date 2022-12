Aos 87 anos de idade, Renato Aragão é internado no Rio de Janeiro

07/12/2022 | 19:11



Nesta quarta-feira (7), Renato Aragão precisou ser internado após sofrer um AIT - Acidente Isquêmico Transitório. As informações são do colunista Lucas Pasin.

De acordo com o profissional que conversou com Lilian Aragão, esposa do artista, ele foi levado ao hospital após avisar que estava um pouco zonzo. No local, ele recebeu o diagnóstico.

"Ele teve um AIT e está sob vigilância [da área] neurológica. Está bem e monitorado com muito amor e carinho. Ele ficou zonzo e vim para o hospital, pensamos que fosse labirintite", informou ela.

Lilian também aproveitou para tranquilizar a todos. "Esta em observação como tem que ser. Ele já está no quarto, não estamos na UTI".