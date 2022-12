Pabllo Vittar procura por homem desconhecido que beijou no Dark Room da Farofa da Gkay

07/12/2022 | 19:10



Ai, papai! Pabllo Vittar têm dado o que falar nas redes sociais. Após dar um show de presença de palco, dança e muita voz no primeiro dia da Farofa da Gkay, a cantora fez um tweet polêmico, que deixou todos os fãs e seguidores intrigados.

Na publicação, ela pediu ajuda para encontrar um homem que beijou no Dark Room do evento, dizendo não lembrar de quem era:

Beijei um menino no Dark Room da farofa mas não lembro dele, só sei que é alto porque eu estava de bota e ele nem subiu na ponta do pé! Cadê você, meu amor?

Vale lembrar que a drag queen mede um metro e 87 centímetros, passando dos dois metros de altura ao colocar botas de plataforma para performar.

Se você não sabe a definição do quarto mais comentado do aniversário de Gkay, o ESTRELANDO explica: o Dark Room presente na Farofa é um espaço mais reservado destinado a pegação e sexo entre as celebridades presentes. Não é permitida a entrada de celulares e lanternas no ambiente escuro, e o lugar é equipado de camas, algemas, correntes e brinquedos sexuais diversos.