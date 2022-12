Na Farofa da Gkay, Eliezer vai ao quarto do sexo sem Viih Tube após acordo com a amada

07/12/2022 | 17:11



Casal evoluído! Eliezer e Viih Tube estão presentes na Farofa da Gkay deste ano, que teve início na última segunda-feira, dia 5. A influenciadora está grávida e, por isso, não está curtindo do mesmo jeito que na última edição. Em 2021, ela foi coroada a Rainha da Farofa após ter beijado 46 bocas e causado nas festas até o amanhecer.

Mesmo não podendo aproveitar tanto, a ex-BBB não segurou o namorado de aproveitar os dias de curtição em Fortaleza. Segundo o jornal Metrópoles, o influenciador foi visto no Dark Room da festa mais cobiçada da internet. Lá, ele comentou que fez um acordo com a parceira para visitar o local.

Caso você não saiba o que é, o tal espaço é reservado normalmente para uma pegação mais... Intensa, estando equipado com brinquedos sexuais, algemas, correntes e grandes camas para os convidados.

Eliezer garantiu ao veículo que ela estava sabendo de sua presença ali, e que estava tranquila com a situação. Viih também pediu para que ele contasse todas as fofocas que visse no quarto escuro em que nem celulares ou lanternas são permitidos.

O designer também foi alvo de comentários após exaltar a fama de pegadora de sua amada. Durante uma entrevista para o Multishow, realizada pela blogueira Thaynara OG, ele falou sobre suas expectativas de quem pegará a coroa de Viih, e beijará mais bocas durante os dias de festa:

- A minha aposta de pegar a coroa da Viih é a Julia [Puzzuolli].

A entrevistadora ainda pediu indicações de homens que a loira já beijou para experimentar também, e ela rebateu:

- Dos 46, devo lembro de dez!

E Eli pontuou:

- Olha o que você vai falar... Indicação quer dizer que é bom.

Viih se corrigiu, brincando:

- Então não indico nenhum.

Os internautas criticaram o orgulho do influenciador de falar que a namorada já beijou muitas bocas, dizendo que os relacionamentos se tornaram muito rasos e fúteis.