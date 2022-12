Karoline Lima revela traição de Éder Militão, enquanto estava grávida, entenda

07/12/2022 | 17:11



Karoline Lima colocou a boca no trombone e revelou que descobriu uma traição de Éder Militão, enquanto ela estava grávida de Cecília, fruto do relacionamento dos dois. De acordo com o Extra, a influenciadora comentou sobre o novo relacionamento do jogador com uma ex-namorada dele, Tiffany Alvares, com quem ele se relacionou em 2019.

Inclusive a saudade que os dois tinham era tão grande, que bateu enquanto eu ainda tava com ele, e grávida. Que loucura! e Inclusive a gata também é tão cara de pau, que quando via que eu e ele estávamos mal, a serva de Deus me procurava pra me aconselhar horrores. Depois descobri que pelas minhas costas tava lá belíssima pegando ele... e eu grávida. A crente do pau oco e o pai do ano. Coisa mais linda de se ver, se merecem. Almas gêmeas.

Sem parar por aí, Karoline contou que a atriz mandava mensagens para ela colocando lenha na fogueira para que o casal brigasse:

Ah, e tem mais. Muitas vezes a gata me pilhava pra eu inclusive surtar mais ainda. Dizia que ele já tinha feito tudo aquilo com ela, que ele era um lixo, e que inclusive, tinha passado doença pra ela! Fazia de tudo pra que eu surtasse e discutisse com ele, e depois saísse de maluca. Mas depois vinha dizer que: Deus tinha um propósito pra minha família. Tenho print do que quiserem inclusive.

Tiffany também se manifestou e explicou que tentou contato com Karoline para ouvir seu lado e fez o mesmo com o jogador. Completou pedindo que o deixe se concentrar na Copa do Mundo do Qatar. Mas a mãe de Cecília não parou e contou que encontrou mensagens dos dois enquanto ela comemorava um ano de namoro com Militão:

Você se fez de amiga, ficava colocando fogo, me incentivando a brigar, me deixando louca, contando que ele era um lixo e falando até mesmo em doença. Tudo isso eu grávida.