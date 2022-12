Assessor de Vinícius Jr. arremessa gato em coletiva de imprensa e recebe críticas: -Falta de educação

07/12/2022 | 15:11



Luisa Mell, corre aqui! Nesta quarta-feira, dia 7, um convidado surpresa roubou toda a atenção na coletiva de imprensa da Seleção Brasileira: um gato. Vinícius Jr. e o staff da Confederação Brasileira de Futebol viralizaram ao receber a visita do bichinho durante o evento no Qatar.

Com muitos jornalistas ao redor, o animal subiu na mesa e ficou deitado ao lado do craque, que achou graça da invasão. Enquanto o jogador respondia às perguntas, o assessor da CBF Vinícius Rodrigues tirou o gato de maneira pouco gentil, o fazendo despencar até o chão sem cuidado algum.

O gatinho é conhecido entre os jornalistas brasileiros no CT do país, e até ganhou um apelido: Jumo, por conta da sua semelhança com a onça de Pantanal, Juma Marruá.

A atitude do assessor rendeu muitos comentários negativos. Alguns internautas chegaram a alegar que atitude pode ser vista como maus tratos aos animais.