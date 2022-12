O golpe ‘tá’ aí… Cai quem quer – Parte 2

Rodermil Pizzo



07/12/2022 | 14:57



Quando iniciei esta jornada como colunista, confesso que estava muito empolgado com o desafio, porém, com o passar dos meses, eu me “reapaixonei” pela escrita. Digo “reapaixonei” pelo fato de que havia deixado esta carreira para entrar em outra. Sempre amei o turismo, dele fiz minha fonte de renda e respeito.

Não digo isso pelo simples fato de as pessoas lerem meus conteúdos, mas, também, de exercer a atividade em que recebo elogios e obviamente críticas – afinal, não é só de Sol que se passa o dia.

Realmente me identifico com esta atividade e noto claramente que as coisas acontecem como tenho alertado ou explanado na coluna.

De uma coisa eu não tenho modéstia. Do segmento e da indústria do turismo, sinto-me seguro em afirmar: “Eu entendo!”

Em minha primeira coluna publicada e replicada em alguns sites, o tema tratava de uma ferida que já estava aberta e que infeccionou na pandemia. Os golpes aplicados pelas vendas on-line, “sites e redes sociais”, intitulada: “O golpe ‘tá’ aí... Cai quem quer”. Recebi uma enxurrada de elogios por parte dos clientes e uma avalanche de críticas por parte de alguns agentes de viagens e agências on-line.

Na época, confesso que fiquei muito chocado com a repercussão negativa, principalmente pelos profissionais do turismo, que me acusaram de criar uma polêmica onde não havia, apenas para ganhar visibilidade.

Esta semana, em conversa informal com um amigo, cujo trabalho é ligado a crimes virtuais e cibergolpes, o mesmo me indagou por que eu não aproveitava a coluna para alertar os turistas sobre o crescimento astronômico das fraudes por falsos agentes de viagens e falsas agências. Em resposta, imediata, eu disse que já o havia feito e que reforçaria novamente esta semana.

O curioso é que o golpe das falsas agências e agentes está mais sofisticado e evoluído. Eles criam até espaços físicos, bem decorados e montados, em locais nobres para dar ainda mais credibilidade à falcatrua. Logram o lucro imediato e na sequência encerram o espaço, mudando para outro endereço, iniciando nova jornada com novos CNPJs ou CPFs.

Se analisarmos simultaneamente o crescente número de reclamações nas redes sociais e nos sites, fico satisfeito com meu trabalho e minha orientação aos leitores, pois há quase dois anos eu deixei claro que tais golpes já existiam e que cresceriam muito devido à pandemia, e que a necessidade de redobrar a atenção por parte de todos se fazia necessária.

Comprar com amigos, indicados e pessoas que se conhece nas redes sociais não lhe dá à segurança que você precisa. O turista precisa de muito mais que apenas referências para aquisição de viagens.

Então, por que é tão fácil manter por alguns meses o golpe sem ser descoberto?

Simples. Porque a maioria dos turistas não compra viagens para embarque imediato. Sendo assim, o golpe se aplica hoje e somente será descoberto na véspera do embarque, dando ao golpista tempo para que ele aplique vários outros golpes sem ser desmascarado.

Conferir bilhetes, reservas e contratos não tem sido suficiente, já que a fraude se estendeu, e criam vouchers falsos, bilhetes aéreos somente com um trecho ou, ainda, fazem as reservas e pagamentos aos fornecedores, como hotéis e cias. aéreas, permitindo ao turista confirmar que está tudo emitido. Todavia, próximo ao embarque, o estelionatário cancela todos os serviços e pede reembolso para a falsa agência ou agente. Exatamente por este motivo é que a grande maioria dos turistas só descobre que são vítimas próximo à data da viagem ou até mesmo no aeroporto ou na recepção do hotel.

Ligar no hotel, na cia. aérea, na locadora de carro é mais que uma obrigação do cliente, é um dever. Importante: certificar-se de que sua reserva não está somente feita e sim paga, e monitorar para saber se o pagamento não será cancelado posteriormente.

Sei que isso não deveria ser sua obrigação, e não o é; todavia, as férias, a viagem e o investimento são seus, cabe a você fazer o melhor negócio com seu dinheiro.

Na dúvida? Não o faça!

Esta semana repercutiu duramente um golpe aplicado por uma “agência de luxo” que lesou milhões de reais e frustrou centenas de pessoas. Notem: o golpe não se aplica apenas aos desfavorecidos e tampouco aos menos instruídos.

Se tiver dúvidas, digite no Google: golpes no turismo, golpes por agência de viagens ou ainda golpes por agentes de viagens. Você tomará um susto da quantidade e, acima de tudo, da qualidade da fraude. Impossível aos olhos normais desconfiar que se tratasse de um esquema para lesar turistas.

Fique atento. O “golpe tá aí, cai quem quer” está mais atual e mais cirúrgico. A matéria pode ser antiga, mas o golpe continua novo.