Com a filha caçula na UTI, Letícia Cazarré faz reflexão sobre as pessoas que reclamam de ninharia

07/12/2022 | 14:11



Como estamos acompanhando, Letícia Cazarré está no hospital com a sua filha caçula Maria Guilhermina de apenas cinco meses de vida, que nasceu com uma condição rara no coração.

Em suas redes sociais, a esposa de Juliano Cazarré está fazendo diversas publicações sobre o estado de saúde da herdeira e tudo que ela , está passando no hospital. Nesta quarta-feira, dia 7, ela refletiu sobre as pessoas que reclamam por pouca coisa:

Se você soubesse tudo o que eu já passei (inclusive agora de manhã), não estaria aí reclamando de ninharias, escreveu ela ao mostrar a bebê na UTI.

Recentemente Letícia pediu orações à pequena após uma grave infecção. Mãe de mais quatro crianças, Letícia também lamentou a saudade que está sentindo dos herdeiros e recebeu o apoio do amado.