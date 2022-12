Conheça o caminho percorrido pelo futebol nos últimos 10 anos

Da Redação

Não é novidade que o futebol é um esporte em constante mutação. Nos últimos 10 anos, em especial, foram vistas transformações significativas tanto no aspecto tático, quanto na forma de atuar das equipes.

A tecnologia a serviço do esporte

Com o avanço da tecnologia, as informações e os dados sobre jogadas, sistemas e estratégias fluíram de forma mais rápida do que nunca dentro de campo, colocando o mundo diante da chamada tecnologia nos esportes.

Assim, faz todo sentido que também tenha impacto direto nos esportes e até no jeito de assisti-los. Inovações surgem com regularidade como forma de melhorar a experiência de quem está consumindo e até com o intuito de garantir a integridade esportiva.

Nesse cenário, muitas operadoras de apostas estão investindo também em uma experiência mais rica e diversificada para seus usuários, alcançando as principais ligas e campeonatos. Ao trazer essa realidade para a vida virtual, é possível encontrar o futebol como um dos melhores esportes para apostar no Brasil.

O futebol no universo das casas de apostas esportivas online

Com a movimentação da economia e os lucros que as empresas virtuais vêm ganhando, as casas de apostas online não param de crescer. É aí que surge o futebol também na esfera virtual, com destaque para aplicativo de apostas Android e iOS.

Especificamente no Brasil – em que o futebol desperta paixões em milhões de pessoas –, o esporte é uma das indústrias mais rentáveis e procuradas. Nesse universo, as casas de apostas continuam sendo muito procuradas e vem despertando o interesse de novos usuários no Brasil.

Antes dirigida a um público específico, o mercado de jogos eletrônicos online tem crescido e atraído cada vez mais pessoas. Em tempos de Copa do Mundo, é esperado que o número de apostadores aumente de maneira particular, especialmente pelo apelo emocional que o esporte tem em se tratando de brasileiros.

Por meio desses sites, é feito o acesso ao jogo eletrônico online, um tipo de videojogo no qual os usuários, conectados à rede de internet, jogam entre si, mesmo estando em ambientes diversos. E é dessa forma, que essas empresas virtuais têm atraído cada vez mais pessoas dispostas a fazerem suas apostas e, com um pouco de perseverança e outro tanto de boa sorte, auferirem alguns cifrões.

O esporte nos últimos 10 anos

O futebol, no modelo conhecido hoje, foi fundado na Inglaterra em 26 de outubro de 1863. Essa é a data da fundação da Football Association, em Londres, considerada como o início da profissionalização desse esporte no mundo.

Já no Brasil, acredita-se que o futebol chegou no distante ano de 1894, mais precisamente na cidade de São Paulo (SP), quando Charles Willian Miller (1874-1953), filho de pai escocês e mãe inglesa, retornara de sua temporada de estudos na Inglaterra trazendo para casa dois jogos de uniformes, duas bolas, uma bomba de ar e um livro das regras do esporte. Até hoje, fundaram-se inúmeros times por todo o País, com vários campeonatos nacionais e competições interclubes.

Desde seu surgimento até hoje, especialmente na última década, o futebol contou com uma gama de profissionais do esporte que colocaram em prática propostas que resultaram em nova dinâmica do jogo. E foi assim, que originado na Inglaterra, o futebol tomou conta do resto do planeta, consagrando-se como o mais popular dentre os esportes.

Enquanto as principais ligas internacionais encontram força na organização, estrutura e formação dos atletas, dando atenção desde o jogador até o campeonato como um todo, o futebol brasileiro conta uma popularidade que não se encontra em lugar nenhum do mundo. Se colocar na balança, no entanto, é certo que são muitos os descaminhos do futebol brasileiro, mas mesmo assim, segue sendo a inquestionável paixão nacional.

Já em outros países – e aqui pode-se falar das ligas europeias –, o futebol é mais evoluído que o brasileiro, sob o ponto de vista tático e técnico. Ou seja, a organização enquanto clube possui mais força econômica e, nesse aspecto, termina por ser mais organizada.

Tanto é assim que a Copa do Mundo tem impacto importante na economia. Especialmente porque grande parte da população se mobiliza para assistir aos jogos, além do comércio paralelo que surge. Camisas, uniformes, bandeiras e adereços diversos são comercializados e consumidos por torcedores ávidos pela conquista do título.

Em que pese tudo isso, diante de tantas mudanças sofridas no esporte nos últimos 10 anos, o resultado do Mundial ainda é incerto. Para o Brasil, que detêm o pentacampeonato, a expectativa é que o inédito hexa possa ser enfim alcançado. Porém, não possível falar em favoritismo.