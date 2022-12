BC do Canadá aumenta taxa básica de juros em 50 pontos-base, para 4,25%

07/12/2022 | 12:44



O Banco do Canadá (BoC, na sigla em inglês) elevou suas taxas de juros em 50 pontos-base (pb), a 4,25%, e afirmou que segue com o aperto quantitativo (QT, na sigla em inglês) já em andamento, de olho nas taxas inflacionárias, no Produto Interno Bruto (PIB) do país e no mercado de trabalho.

De acordo com comunicado sobre a decisão dos juros, com a inflação mundial generalizada e um PIB do terceiro trimestre no Canadá mais forte que o projetado, o banco central decidiu manter com sua política de QT. Entretanto, o BC canadense destaca que irá considerar se a taxa precisará subir ainda mais para trazer a oferta e a demanda de volta ao equilíbrio e fazer com que a inflação retorne à meta.

Segundo a autoridade monetária canadense, no geral, os dados apoiam a perspectiva do BC de que o crescimento vai estagnar até o final deste ano e o primeiro semestre do ano que vem.

Ainda, ele destaca que, embora as exportações de commodities tenham sido fortes, "há evidências crescentes de que uma política monetária mais restritiva está restringindo a demanda doméstica", visto que o consumo moderou no terceiro trimestre e a atividade do mercado imobiliário continua em declínio.

O Banco ainda reforça o compromisso de alcançar a inflação à meta de 2%, restaurando estabilidade de preços. O BC diz que a inflação "ainda está muito elevada" e que as expectativas de curto prazo para ela também "permanecem elevadas".

A próxima data prevista para anunciar a meta da taxa é 25 de janeiro. "O Banco publicará suas próximas perspectivas completas para a economia e inflação, incluindo riscos para a projeção", informa.