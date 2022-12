Paço de Santo André transmite jogo Brasil x Croácia nesta sexta

Da Redação



07/12/2022 | 12:26



A Prefeitura de Santo André irá transmitir, nesta sexta-feira (9), a partir das 11h, a partida entre Brasil e Croácia, pelas quartas de final da Copa do Mundo. O público poderá acompanhar a partir em dois telões de alta resolução.

No local, segundo a prefeitura, haverá também praça de alimentação com pipoca, cerveja artesanal, hot dog, hambúrguer, entre outras opções gastronômicas. Após a partida, a pista de patinação no gelo estará aberta para o público (adultos e crianças). Para patinar é necessário realizar inscrição prévia no site do Natal Solidário (www.natalsolidariosantoandre.com.br), além de levar 1 kg de alimento não perecível por pessoa.

Caso o Brasil vença a partida, haverá transmissão do próximo jogo, que ocorrerá na terça-feira (13), às 16h.