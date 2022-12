São Caetano se prepara para um novo ciclo indo à leilão

Pedro Lopes



07/12/2022 | 12:16



Estar na elite do futebol brasileiro, seja no campeonato estadual ou nacional, é um sonho para qualquer clube, e um time específico tem esse objetivo em mente, o São Caetano, que busca reviver seus tempos de glória no cenário da primeira divisão nos anos 2000. Tendo como título mais recente a Série A2 do Campeonato Paulista de 2020 e com o então presidente Manoel Sabino Neto sendo preso em maio deste ano (suspeito por atividades ilícitas, antes de se afastar da gestão do clube em setembro), o Azulão deseja voltar aos melhores momentos da história. E esta oportunidade pode surgir com o que está por vir. O São Caetano irá à leilão no dia 15 de dezembro, pela Sato Leilões, de forma online e presencial. O lance inicial é de R$ 90 milhões e o pagamento pode ser feito à vista ou a prazo, em até 11 vezes com juros de 1% ao mês.

Antônio Sato Junior, CEO da Sato Leilões, afirma que “o São Caetano é um dos principais times do Grande ABC. A venda é uma oportunidade para o time se aprimorar e se consagrar novamente na elite do futebol paulista e brasileiro. Além disso, os empresários que gostam de futebol e querem fazer um bom investimento podem adquirir o time para ajudar nesse processo e investir em algo que dará lucro”.

Trajetória

O Azulão foi criado em 4 de dezembro de 1989. A primeira vez que o time disputou jogos oficiais foi no dia 18 de março de 1990, pela Terceira Divisão do Campeonato Paulista. No ano seguinte, a equipe foi campeã estadual da terceira divisão. Em 1992, o São Caetano foi vice-campeão do equivalente a Série A2, o que levou o time para elite em 1993, em sua primeira grande ascensão no cenário estadual.

No início dos anos 2000 o clube chegou ao auge, sendo vice-campeão da Copa João Havelange, competição nacional com times da Primeira e Segunda Divisões, após eliminar Fluminense, Palmeiras e Grêmio, o São Caetano, com isso, passou a disputar o Campeonato Brasileiro da Série A e a Copa Libertadores da América, no ano seguinte. Ainda em 2001, o time chegou pela primeira vez à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro, enfrentando o Athletico Paranaense na final, e ficando com um novo vice-campeonato.

Em 2002, o Azulão conseguiu um feito histórico, chegando na final da Libertadores, mas infelizmente amargou mais uma medalha de prata, dessa vez para o Olímpia, do Paraguai. O ano de 2004 foi o último bom trabalho do São Caetano na elite do futebol paulista, sendo campeão do Campeonato Paulista na final contra o Paulista de Jundiaí, após eliminar equipes como São Paulo e Santos, liderados pelo técnico Muricy Ramalho.