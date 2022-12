Tarcísio diz esperar 'sensibilidade' do governo federal sobre Porto de Santos

07/12/2022 | 12:18



O governador eleito do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quarta-feira, 7, esperar "sensibilidade" do governo federal para avançar no projeto de privatização do Porto de Santos.

"Não tem porque adiar processo que está tão adiantado e vai ser transformado", disse Tarcísio, durante um painel no III Fórum sobre Infraestrutura, ao defender que a proposta é um "ganha ganha" tanto para o governo federal quanto estadual.

Tarcísio disse ainda que o Estado tem que ter capacidade de investimento, mas é necessário discutir a desvinculação de receitas para destravar projetos públicos em infraestrutura.

Segundo ele, o "excesso de vinculação" de receita tira opção do gestor em destinar recursos.