Filha de Eduardo Galvão lamenta dois anos da morte do ator: Amo você nessa e em todas as outras vidas

07/12/2022 | 12:10



Dois anos de uma eterna saudade! Mariana Galvão, única filha do ator Eduardo Galvão, usou as suas redes sociais para relembrar com carinho do seu pai, que morreu após complicações da Covid-19 aos 58 anos de idade.

Em sua conta do Instagram, ela postou um lindo registro ao lado do ator e definiu a partida do seu pai como inacreditável.

Dois anos sem você? Dois anos de saudade diária? Dois anos de um vazio no peito que nada nem ninguém preenche? Dois anos sem ouvir sua voz, sua risada e seus conselhos? Dois anos sem seu abraço? Dois anos da sua inacreditável partida. Amo você nessa e em todas as outras vidas. Até já.

Além de Mariana Galvão, a atriz Helena Fernandes também relembrou do ator com carinho:

Dois anos de muita saudade!!