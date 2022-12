Liderança chinesa promete políticas fiscal 'proativa' e monetária 'prudente'

07/12/2022 | 12:03



O Politburo do Partido Comunista da China afirmou que o país terá uma política fiscal "proativa" e que a política monetária será "prudente", a fim de garantir "progresso econômico constante". A afirmação foi veiculada pela agência estatal Xinhua, que reportou sobre uma reunião do Politburo ocorrida na terça-feira, 6, e liderada pelo presidente do país, Xi Jinping.

O comando do país afirma que está atento à garantia de crescimento estável, com emprego e preços constantes.

Ele também fala que as políticas em várias esferas devem ser mais bem coordenadas, enquanto a política contra a covid-19 "será otimizada para haver sinergia para o desenvolvimento de alta qualidade".

O texto da agência estatal diz que haverá ainda esforços ara ampliar a demanda doméstica.

A reunião também enfatizou a necessidade de reforçar a resiliência das cadeias industriais e das cadeias de produção, fortalecendo a abertura em um alto nível e ampliando esforços para atrair e utilizar investimento estrangeiro.