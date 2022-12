Duas pessoas morrem soterradas após desabamento de muro em Osasco (SP)

07/12/2022 | 11:59



Dois homens morreram soterrados após desabamento de um muro sobre duas residências no bairro Padroeira, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira, 7. Conforme o Corpo de Bombeiros, oito viaturas se deslocaram por causa da ocorrência na Avenida José Barbosa de Siqueira, por volta da uma hora da manhã.

Na terça-feira, 6, em razão das fortes chuvas, o Corpo de Bombeiros registrou 84 atendimentos para queda de árvores, 57 para alagamentos e 12 para desmoronamento/desabamento na capital paulista e na região metropolitana de São Paulo. Não houve registro de vítimas.

Entre a madrugada e início da manhã desta quarta-feira, a capital e a região metropolitana de São Paulo tiveram 14 chamados para queda de árvores, um para alagamento e quatro para desmoronamento/desabamento, com registro das duas mortes em Osasco.

Nesta quarta, o tempo deve permanecer instável, nublado e chuvoso. Ao longo do dia estão previstas pancadas de chuva com maior concentração no decorrer da tarde e da noite. Os termômetros oscilam entre 19ºC e 27ºC.

A partir de quinta-feira, 8, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da capital, as temperaturas se elevam significativamente, ficando acima dos 30°C. Enquanto isso, as precipitações diminuem sobre a região, de acordo com as simulações atmosféricas mais recentes. A mínima, segundo a Climatempo, deve ser de 18ºC.

Na sexta-feira, 9, o dia será ensolarado, com temperatura variando entre 18ºC e 31ºC. Também não há previsão de chuva para o fim de semana.

Morte de família no interior

Na segunda-feira, 5, três pessoas da mesma família foram encontradas mortas em um carro que teria sido arrastado pela enxurrada durante um temporal que atingiu a região de Monte Alto, interior de São Paulo. Os corpos do casal e da filha, de sete anos de idade, foram encontrados por agricultores que viram o carro com as rodas para cima, em uma vala, próxima da estrada rural que liga a área urbana ao bairro rural de Areias. A família estava desaparecida desde domingo, dia 4. Conforme o Corpo de Bombeiros, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada ao local, mas as vítimas estavam mortas.