5 hotéis para curtir a temporada de esqui nos Estados Unidos

Viajantes que pretendem aproveitar a temporada de esqui nos Estados Unidos encontram ótimas opções de hospedagem nos principais complexos de neve do país. Além de oferecerem infraestrutura completa para a prática de esportes, os locais têm restaurantes sofisticados, atrações indoor e muitas opções de passeios para desfrutar sozinho, em família ou entre amigos.

Hotéis para curtir a temporada de esqui nos Estados Unidos

Abaixo, veja cinco sugestões de hotéis para aproveitar a temporada de esqui nos Estados Unidos.

The Little Nell

Para quem deseja férias na Aspen Mountain, no Colorado, a dica é ficar no The Little Nell, único cinco estrelas da região. O hotel conta com uma coleção de arte e oferece acesso exclusivo aos locais para a prática de esportes de neve. O complexo também abriga uma das melhores adegas do país, com 20 mil garrafas e rótulos de até US$ 48 mil (Romanée-Conti 1985).

Limelight Hotel Aspen

Inaugurado em 2021, após fechar para uma reforma total, o Limelight Hotel Aspen, tem clima de um chalé contemporâneo. O hotel é um dos mais desejados da região e está perfeitamente localizado no centro de Aspen, a apenas uma curta caminhada das pistas de esqui.

O vibrante lobby é o ponto de encontro durante o animado après-ski, além do bar e restaurante. Para quem viaja em família ou em grupo de amigos, a acomodação ideal é a penthouse, com dois quartos com terraço e vista para a montanha, lareira, cozinha e dois banheiros.

Limelight Hotel Snowmass

Já no coração da Snowmass Base Village, o Limelight Hotel Snowmass conta com acesso ski-in/ski-out, espaço kids e uma pista de gelo para patinação. No Lounge, música ao vivo, jantares temáticos e pizza direto do forno à lenha animam à noite. A piscina aquecida e as lareiras interna e externa são os locais favoritos para relaxar após um dia de aventuras.

Entre os serviços estão o concierge de aventuras, que desenha um roteiro sob medida de acordo com os desejos de cada hóspede, além de traslado gratuito entre as montanhas do complexo. Há também acesso prioritário às pistas através do programa First Tracks, que permite uma hora de esqui apenas para os hóspedes quando a neve ainda está intocada, antes da abertura para o público geral.

O Limelight Aspen e o Limelight Snowmass oferecem promoções com 25% de desconto para estadias de quatro noites. Quem quiser aproveitar ao máximo as pistas pode escolher a oferta do Ski and Stay, que inclui dois ingressos diários para as montanhas, disponíveis para reservas entre duas e sete noites. As ofertas incluem buffet de café-da-manhã diariamente.

Four Seasons Resort and Residences Jackson Hole

O Four Seasons Resort and Residences Jackson Hole está se aquecendo para a temporada de inverno. O empreendimento foi reconhecido como o melhor hotel da charmosa estação de esqui onde foi construído. Ele acumula esse prêmio ao de melhor do estado de Wyoming e a outro título: está entre os 10 melhores na categoria Best USA Resorts, segundo o ranking anual do site U.S. News & World Report, que avalia mais de 35 mil propriedades de luxo nos Estados Unidos, no Canadá, no Caribe e na Europa.

Four Seasons Vail

Outro ponto esquiável no Colorado é Vail, cidade que, apesar do baixo número fixo de moradores, corresponde à maior montanha de esqui do estado. O local concentra um dos maiores complexos de ski lifts dos Estados Unidos e oferece diferentes tipos de esportes, desde os tradicionais esqui e snowboard até esqui biking – mistura de esqui com bicicleta – e pista com terrenos virgens para esquiadores avançados.

O Four Seasons Vail tem estrutura perfeita para famílias e para principiantes. Recentemente, o local anunciou a inauguração do Miller & Lux Vail , uma aquisição de inverno do Flame Restaurant por Tyler Florence, chef e proprietário do Miller & Lux , apresentador de vários programas da Food Network e autor de livros de culinária. A partir do início de dezembro de 2022, o restaurante apresentará um menu de inspiração alpina dos clássicos americanos de Florença e a experiência de jantar à mesa de cinco pontos do chef. A Miller & Lux Vail estará em operação até 15 de abril de 2023.

