Edição de ‘Sonhos de Natal’ terá empresas da região em ação solidária

Joyce Cunha



07/12/2022 | 11:17



O grupo Empresários Solidários contra a Fome no ABC volta a se mobilizar em prol de famílias em situação de vulnerabilidade da região. Na próxima segunda-feira (12), às 20h, o Espaço Win sediará mais uma edição de Sonhos de Natal, jantar show que alia altruísmo e o melhor da gastronomia, no clima dos festejos de fim de ano.

Neste segundo ano de realização, a iniciativa ganha o reforço das seis empresárias que formam o grupo M.A.D.E 6. A principal missão do evento é arrecadar recursos que serão convertidos em cestas de alimentos básicos, além de brinquedos, que serão destinados a instituições sociais do Grande ABC. Por meio destas organizações, crianças e famílias receberão os donativos. “O Sonhos de Natal tem como objetivo dar esperança para as crianças da região, mostrando que com união e trabalho podemos mudar diversas realidades”, explicou o diretor do Grupo Baby Beef Jardim, Luiz Américo Oliveira.

Tributo musical com clássicos de Frank Sinatra e grandes sucessos de Michael Bublé está entre as atrações de destaque do jantar solidário. A programação artistica terá, ainda, participação da cantora Carla Cristina. Coral natalino, decoração tradicional da época e a presença de papai noel acrescentam toque especial à festividade.

“Nossa proposta é tornar essas ações frequentes nas agendas dos empresários, promovendo melhoria constante para as comunidades mais vulneráveis da região. Esta é uma grande corrente do bem”, destacou Américo.

Como participar

A organização disponibiliza diferentes opções para empresas interessadas em apoiar o evento. Na Cota Gold, são oferecidos dois convites para o jantar show, em mesas na parte posterior do salão. Nesta categoria, a contribuição de R$ 2.000 se transforma em 30 cestas básicas de alimentos. Há, ainda, pacote Premium, que garante, pelo valor de R$ 3.500, quatro convites para o jantar show, em mesas na parte central do Espaço Win. A contribuição nesta opção é de 50 cestas com mantimentos.

A Cota Master disponibiliza seis convites em mesas na parte frontal do salão e garante 100 cestas de alimentos que serão destinadas às famílias vulneráveis da região. Aos patrocinadores oficiais do Sonhos de Natal, há opções especiais para ampliar o alcance das doações, com valores diferenciados, com maior participação durante o evento solidário. Há, ainda, a disponibilidade de convites individuais por R$ 350.

Durante o jantar show, a Nivalmix fará exposição de brinquedos a preço de custo para que as empresas possam fazer suas contribuições. As entidades assistidas nesta edição serão o Instituto Ensina, Feasa (Federação das Entidades Assistenciais de Santo André), Ação Cristã Comunitária do Brasil - Projeto Shalom, e Apae Santo André.

O Diário está entre os apoiadores oficiais do evento. Informações sobre doações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4436-7869 ou pelo WhasApp (11) 9-4081-6109.