Glória Maria está afastada dos trabalhos e lutando contra um tumor no pulmão

07/12/2022 | 11:10



Glória Maria está passando por uma nova fase em seu tratamento contra o câncer. Após enfrentar uma cirurgia no cérebro, a jornalista agora está lutando contra um tumor no pulmão.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, a jornalista está afastada dos seus trabalhos na Rede Globo.

Gloria Maria está afastada do Globo Repórter, dando prosseguimento a uma nova etapa de seu tratamento, prevista já há alguns meses. Ela está bem, em casa, com previsão de retorno apenas no ano que vem, informou a emissora à colunista.

Além do trabalho, Glória também está afastada das redes sociais. A última publicação da jornalista na conta do Instagram ocorreu há 11 semanas, e foi sobre sua amizade com Narcisa Tamborindeguy.