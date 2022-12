Expectativa de consumidores para inflação da zona do euro em 12 meses sobe a 5,4%

07/12/2022 | 10:29



As expectativas de consumidores da zona do euro para a inflação no bloco daqui a 12 meses subiu de 5,1% a 5,4%, de acordo com pesquisa feita pelo Banco Central Europeu (BCE), divulgada nesta quarta-feira, 7. Já as expectativas para o período de 3 anos ficaram em 3%, mesmo resultado da última pesquisa, realizada em setembro.

De acordo com o BCE, "a incerteza sobre a inflação 12 meses à frente aumentou, permanecendo bem acima do nível que prevalecia antes do início da guerra na Ucrânia".

A entidade destaca que grupos sociais mais jovens (de 18 a 34 anos) continuam prevendo inflação menor para o próximo ano, em comparação com respondentes mais velhos (de 55 a 70 anos).

Quanto à atividade econômica, as expectativas dos consumidores europeus apontam para contração de 2,6% do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro em 12 meses, de queda de 2,4% na pesquisa passada. Já a taxa de desemprego deve subir a 12,5% no período, conforme as expectativas, de 12,2% em setembro.

Os consumidores europeus ainda esperam alta de 0,7% da renda nominal em um ano, ante aumento de 0,6% na pesquisa anterior.