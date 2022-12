Carro bate em caminhão e interrompe trânsito na rua Catequese

Beatriz Mirelle



07/12/2022 | 09:40



Um veículo modelo Pajero TR4 bateu em um caminhão na rua Catequese, altura do número 562, em Santo André, e gerou lentidão no trânsito. O caso ocorreu às 9h15 desta quarta-feira (7), quando o carro tentou entrar no Viaduto Juscelino Kubitscheck e colidiu com o caminhão. Não houve feridos.



Além da lateral esquerda do carro ter sido amassada, o farol do caminhão foi quebrado e os estilhaços de vidro ficaram espalhados pelo início do viaduto. “Esse caminho é tão normal para a gente que, quando vimos, já tinha acontecido. Somos aqui de Santo André mesmo. Ninguém se feriu, foi só o susto. Já acionamos o seguro”, comentou uma das passageiras do carro, de 60 anos, que não se identificou e estava acompanhada do marido, 65.