Erik ten Hag prepara Manchester United para retomar ritmo sem Cristiano Ronaldo

07/12/2022 | 09:55



Em meio à disputa da Copa do Mundo do Catar, que já está em sua fase eliminatória, o Manchester United já começou a se planejar para retomar as competições. Além de se recuperar na classificação do Campeonato Inglês e também para a disputa da Copa da Liga Inglesa, o técnico Erik ten Hag quer colocar um ponto final sobre a polêmica passagem de Cristiano Ronaldo pelo clube.

"Ele se foi e é passado. Agora estamos olhando para frente e vislumbrando para o futuro", afirmou o treinador holandês que pretende priorizar o desempenho de sua equipe nas competições nacionais.

"Primeiro, temos que colocar o time na posição em que podemos ganhar alguma coisa. Esse é o nosso primeiro foco. Em dezembro ou janeiro, nenhum time ganha troféu. Temos que chegar na posição certa em abril e é para isso que temos que trabalhar", comentou. Na classificação do Inglês, o Manchester United aparece na quinta colocação com 26 pontos. O líder Arsenal comanda a tabela com 37.

A convivência entre Erik ten Hag e Cristiano Ronaldo foi marcada por problemas no Manchester United. Após a chegada do treinador, o atacante português perdeu espaço no time e foi barrado. Descontente, o astro foi à imprensa manifestar o sua insatisfação com a situação. Sem ambiente no clube, ele teve o contrato rescindido já quando estava integrado à seleção portuguesa na Copa do Mundo.

Alheio à essa polêmica, o Manchester United segue com a sua fase de planejamento. Nesta quarta, o clube realiza um amistoso com o Cádiz. No sábado, tem mais um compromisso e enfrenta o Bétis. A volta oficial está marcada para o dia 21, contra o Burnley, pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa.

Pelo Campeonato Inglês, o time do técnico Erik ten Hag entra em campo no dia 27. A partida vai ser realizada no Old Trafford, contra o Nottingham Forest, equipe do recém-contratado Gustavo Scarpa.