Hobbits no Airbnb: fãs já podem se hospedar no Condado por R$ 34

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



07/12/2022 | 09:55



Para comemorar o 10º aniversário de “O Hobbit: Uma Jornada Inesperada”, os fãs poderão ser transportados para a Terra-Média com uma estadia exclusiva no icônico Hobbiton Movie Set, na Nova Zelândia. O anfitrião Russell Alexander convida os fãs das famosas trilogias “O Senhor dos Anéis” e “O Hobbit” a se refugiarem no Condado, lar dos pés-peludos, para explorar a propriedade de sua família e viver como Bilbo Bolseiro.

Escondida nos pastos pitorescos da região de Waikato, na Nova Zelândia, em uma fazenda de 2.500 acres, as colinas ondulantes e verdes da propriedade têm uma semelhança impressionante com O Condado, descrito por J. R. R. Tolkien em “O Senhor dos Anéis”, e cativou os olheiros de cinema do diretor, roteirista e produtor Peter Jackson há mais de duas décadas. A equipe rapidamente percebeu que os Hobbits haviam encontrado sua casa.

Com vistas deslumbrantes do Condado, acesso a 44 “Buracos de Hobbit”, à casa temática “The Millhouse”, ao bar “O Dragão Verde” e outros locais amados do trabalho de J.R.R. Tolkien, os hóspedes desfrutarão de:

Acomodação aconchegante com curadoria do diretor criativo das trilogias, Brian Massey, incluindo um recanto de escrita adequado para Bilbo Bolseiro na The Millhouse.

Acesso privado a um “Buraco de Hobbit” pessoal, configurado para momentos relaxantes de Precioso em um chá da tarde.

Um jantar à noite no Dragão Verde com um banquete com ensopado de carne, frangos assados inteiros, pães recém-assados e muita cerveja, além do Segundo Café da Manhã e Lanches das Onze servidos diariamente.

Um tour privado pelos bastidores do Hobbiton Movie Set.

Como Reservar

Fãs de Hobbits, elfos, bruxos podem solicitar a reserva de uma de três estadias disponíveis para até quatro hóspedes na quarta-feira, 14 de dezembro, a partir das 16h ET (18h, horário de Brasília) acessando aqui. As estadias ocorrerão de 2 a 4 de março, de 9 a 11 de março e de 16 a 18 de março de 2023. Cada noite sai por NZD $10 (cerca de R$ 34, em conversão direta). Residentes no Brasil não são elegíveis.

Para solicitar a reserva, os hóspedes devem ter um perfil verificado no Airbnb, um histórico de avaliações positivas e ter mais de 18 anos. A ocupação máxima é de quatro pessoas. Dois quartos contam com uma cama queen size, e os outros dois colchões king para solteiros.

Os hóspedes são responsáveis pelos custos financeiros do trajeto de ida e volta para Auckland, Nova Zelândia. O transporte de carro de ida e volta será fornecido para a viagem de duas horas entre o aeroporto e a propriedade.