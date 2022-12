Huck pede desculpas por pergunta sobre George Floyd no 'Domingão': 'Errei'

06/12/2022 | 21:56



Luciano Huck pediu desculpas nesta terça-feira, 6, após perguntar qual frase foi dita por George Floyd, homem negro assassinado por um policial branco nos Estados Unidos. A questão foi feita durante o quadro Quem Quer Ser Um Milionário?, do Domingão com Huck, da Rede Globo.

"Qual frase foi dita por George Floyd antes de ser assassinado em 2020 e virou grito de protesto contra o racismo?", perguntou Huck no programa. O advogado Thiago Amparo, professor de Direito na Faculdade Getúlio Vargas, questionou a fala do apresentador com uma publicação no Twitter.

"Oi, Luciano Huck. Sei que me segue aqui e já trocamos ideias! Vamos falar sobre essa pergunta? Para pessoas negras, o caso do Floyd (e tantos outros Floyds brasileiros) é traumático ao ponto de fazer com que colocar suas últimas palavras num quiz de entretenimento seja inaceitável", disse o profissional.

Huck respondeu Amparo e pediu desculpas pela pergunta que valia R$ 5 mil. "Você tem toda razão sobre a pergunta formulada. Estou cada vez mais consciente do quanto devo evoluir no letramento antirracista além da intenção. Não tenho acesso prévio às perguntas e desta vez não tive a presença de espírito para reagir de imediato. Errei. Peço desculpas. E vamos conversar", disse o comunicador.

Amparo agradeceu o contato de Luciano, que seguiu para uma conversa particular. "Obrigado por me escrever no privado e começarmos este diálogo. Entendo que só veja as perguntas na hora mesmo e que já falamos sobre o tema racial em outros momentos. Seguimos aprendendo uns com os outros fora do Twitter, que está cheio de ódio. Grande abraço", finalizou o advogado.