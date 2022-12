Andreense Kiusam de Oliveira ensina meditação o para crianças em seu novo livro

Da Redação



06/12/2022 | 20:56



Com versos ritmados feito a respiração acalmando o corpo para meditar, a escritora andreense Kiusam de Oliveira escreveu o que sabe sobre a arte de silenciar a mente a fim de orientar o público infantil. Em Pequeno Manual de Meditação para Crianças que Querem se Conectar com o Mundo, a também iyalorixá, pedagoga, terapeuta integrativa, doutora em educação e mestre em psicologia pela USP instiga a garotada a buscar, na prática, a essência de si mesma.

Com ilustrações de encher os olhos de Rodrigo Andrade e orelha escrita no capricho por Lázaro Ramos, o livro infantil de 32 páginas, que sai através do selo Pallas Míni, foi publicado no último domingo (4), na Livraria Megafauna, em São Paulo.

Depois dos autógrafos de Kiusam, foi realizada oficina de Kemetic Yoga para o público mirim, sob as instruções de Ranadhiira Renata. O livro foi escrito em 2018, antes do dia raiar. "Um texto trazido por minha ancestral - Oxum - que suavemente soprou alguns versos em meu ouvido trazendo-me a dinâmica lúdica do texto ''''Como faz? Como faz?''''. Uma revelação por mim desconhecida foi feita: de que ela era a Deusa da Meditação. A partir daí, comecei uma busca por informações que comprovassem isso e encontrei com babalorixás e iyalorixás que me trouxeram alguns orikis e itans que destacavam essa qualidade de Oxum. Foi uma saga emocionante relembrar, através dessa busca, que o tangível e o intangível se manifestam cotidianamente em nossas vidas", comenta ela.

Estreia de Kiusam na Pallas, este livro "é necessário não somente para crianças – mais uma vez tive a sensação de sempre ao ler Kiusam: ela escreve para todos, para toda família, plantando sementes para o futuro que permanecerão em seus leitores, sempre buscando uma abordagem diferente que certamente falta na nossa literatura. É uma obra que ilumina", escreve Lázaro Ramos, também autor da Pallas Editora.

Kiusam insere os orixás nessa abordagem meditativa, comumente associada às religiões orientais. "Afinal, qual divindade feminina que me inspira a meditar? O nome dela é Oxum. E só promove o axé, o bem estar", ensina, entre catorze dicas que facilitam o acesso ao estado contemplativo. "Sou um instrumento vivo e me coloco à disposição da Ancestralidade, pois Ela sempre tenta colocar as coisas em seus devidos lugares, no caso, desnudar a ocidentalidade de suas apropriações indevidas, afinal, África é o Berço da Humanidade", corrige Kiusam.