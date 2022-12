TJ-SP mantém prisão preventiva de acusados de assassinar PM

Beatriz Mirelle



06/12/2022 | 20:02



O TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) manteve, nessa terça-feira (6), as prisões preventivas dos acusados de matar a policial militar Juliane dos Santos Duarte. A medida é uma repercussão do pedido do MP (Ministério Público) para revogar a solicitação de soltura dos suspeitos realizada pelo juiz Claudio Juliano Filho, da 1ª Vara do Júri, em junho. A próxima audiência de custódia está marcada para 10 de janeiro de 2023.

Moradora de São Bernardo, Juliane foi sequestrada e assassinada em agosto de 2018, aos 27 anos, após visitar amigos em Paraisópolis, na periferia da Zona Sul de São Paulo. A decisão do TJ-SP envolve as prisões de Everaldo Severino da Silva Félix, Evertin Guimarães Mayer, Felipe Oliveira da Silva, Elaine Cristina Oliveira Figueiredo e Felipe Carlos Santos Macedo. Ricardo Vieira Diniz também é acusado de participar do crime e está preso na penitenciária de Valparaíso. Além desses, o réu Luiz Henrique de Souza Santos está foragido.

As acusações indicam cárcere privado, tortura, homicídio triplamente qualificado e por motivo torpe com utilização de cursos que impossibilitou a defesa da vítima e associação criminosa por integrar o PCC (Primeiro Comando da Capital). O pedido de liberação dos suspeitos foi feito porque eles não foram julgados mesmo após tanto tempo presos. De acordo com o juiz Juliano Filho, isso é constragimento ilegal.

Relembre o caso

Em 1º de agosto de 2018, Juliane saiu de São Bernardo para encontrar amigos em Paraisópolis. Ela foi identificada como policial em um bar e sequestrada. O corpo foi encontrado em um porta-malas, cinco dias depois, no bairro Campo Grande, a oito quilômetros do último local onde ela foi vista. Juliane foi morta com três tiros e a família acreditava que o crime tinha sido premeditado. “Foi uma emboscada. Sabiam quem ela era e a atraíram”, disse a professora Fabiane dos Santos Duarte, irmã da oficial, em entrevista para o Diário na época.

A brutalidade do crime repercutiu na Capital e no Grande ABC. Em 2021, a Escola Estadual Jorge Rahme, no Jardim Taboão, em São Bernardo, prestou uma homenagem para a policial, que estudou na instituição. Um painel com a imagem de Juliane foi preparado pelo artista Anderson Araújo, conhecido como Anderson Grafite. A pintura foi paga por uma vaquinha on-line promovida pela irmã Fabiane e a arte tem como objetivo eternizar a trajetória da policial.

Em 2018, Juliane estava como concursada na PM há dois anos. Ela atuou como GCM (Guarda Civil Metropolitana) em São Paulo e sonhava em trabalhar na Polícia Federal. Agora, quatro anos após o ocorrido, a família ainda aguarda o julgamento.

