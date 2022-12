Morre Beto Fuscão, zagueiro que brilhou por Palmeiras, Grêmio e seleção

06/12/2022 | 19:48



Ex-zagueiro da seleção brasileira, Rigoberto Costa, mais conhecido como Beto Fuscão, morreu nesta terça-feira, aos 72 anos, em Florianópolis, após complicações de um câncer no estômago. Revelado pelo Figueirense, o ex-jogador foi um importante zagueiro nos anos 1970 e teve seus melhores momentos no Grêmio e no Palmeiras.

Em 1976, com Oswaldo Brandão como treinador, Fuscão foi titular da seleção brasileira e participou de jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo. Revelado pelo Figueirense, passou pelo América de Joinville antes de chegar ao Grêmio, em 1973. No clube tricolor, foi um dos destaques do Brasileirão de 1976, fato lembrado pelo perfil gremista nas redes sociais ao lamentar a morte.

"Hoje, nos despedimos de Beto Fuscão, craque da zaga gremista nos anos 70. Bola de Prata em 76, sua atuação no Tricolor lhe rendeu convocações para a Seleção Brasileira. Jogou ao lado de estrelas e ele próprio, brilhou. Nossos sinceros sentimentos", diz a nota publicada pelo clube.

Após defender a camisa do Grêmio até 1977, foi para o Palmeiras, clube no qual foi vice-campeão brasileiro em 1978. O time paulista também se manifestou. "A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente o falecimento do ex-zagueiro Beto Fuscão, que defendeu nossas cores entre 1977 e 1980. Nossas condolências aos familiares e amigos neste momento difícil!".

Depois, Fuscão jogou por cinco anos no São José-SP. Já em final de carreira, teve sucesso atuando por Operário-MS, Ferroviária-SP e Uberaba-MG. Em São Paulo, também teve passagem no Araçatuba e disputou a Divisão Intermediária do estado. Beto Fuscão encerrou a carreira no futebol do Distrito Federal.