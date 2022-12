Gerard Piqué nega que Shakira tenha proibido os filhos de verem sua nova namorada

06/12/2022 | 17:11



Shakira não tem saído dos assuntos mais comentados do momento após o recente divórcio com Gerad Piqué, com esteve junto por 11 anos e teve dois filhos, Milan e Sasha. Desta vez, o representante do craque espanhol comentou sobre os boatos de que a colombiana não permite que a nova namorada de Piqué, Clara Chía, tivesse contato com os pequenos.

Vale lembrar que a separação do casal não aconteceu em bons termos. Ambos recorreram à Justiça para discutir sobre divisão de bens e a guarda dos filhos. Inclusive, a imprensa espanhola divulgou que haveria uma suposta cláusula Anti-Clara Chía, remetendo à proibição da interação entre a nova amada do ídolo do Barcelona e ambas as crianças. Questionado se tais rumores seriam verdadeiros, o advogado do jogador, Ramón Tamborero, respondeu:

- É absolutamente falso. Absolutamente falso. Os dois poderão ver os filhos com seus futuros parceiros, sem nenhum problema. São informações que se espalharam e não condizem com a realidade.

A namorada de Piqué tem 23 anos de idade, cursa Relações Públicas e já foi fotografada inúmeras vezes ao lado dos filhos do atleta. Os pombinhos foram vistos juntos pela primeira vez em meados de agosto deste ano, e as amigas da morena afirmam que ela tem muito mais conexão com os amigos do ex-jogador do que Shakira tinha.

Recentemente, dona do hit Waka Waka foi elogiada nas redes sociais após repostar um vídeo do brasileiro Raphael Vicente dançando o remix da música, que foi tema da Copa do Mundo na África do Sul. O influenciador, após agradecer a estrela pela visibilidade e dizer que estava muito feliz, recebeu uma resposta carinhosa da cantora junto com um convite inesperado:

E eu também estou muito feliz de te ver tão emocionado! Você vai ter que dançar comigo na minha próxima apresentação no Brasil!