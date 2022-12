Times do Grande ABC já sabem quando jogam na Copinha

Da Redação



06/12/2022 | 16:53



A Federação Paulista de Futebol divulgou nesta terça-feira (6) a tabela da fase de grupos da Copa São Paulo de 2023. Os times do Grande ABC já sabem quando jogarão, em janeiro.

São Bernardo recebe as partidas do grupo 25, na qual joga o EC São Bernardo e os confrontos são no dia 4 contra o CSA às 15:15, em seguida dia 7 às 13h contra o Operário-PR e no dia 10 contra o Bahia, às 15:15.

Já o grupo 26 conta com Santo André (que joga em casa) e enfrenta o Falcon-SE dia 4 às 17:15, o São Raimundo-RR dia 7 às 13h e o Santos dia 11, às 19:30.

Diadema recebe as partidas do grupo 27. O Água Santa enfrenta o Mixto-MT dia 4 às 13:15, o Galvez-AC dia 7, às 13:15 e o Atlético-MG dia 10, às 15h.

Mauá e Mauauense se enfrentam dia 4 às 13h, Mauá encara o Nova Iguaçu dia 7 às 13h, Mauauense recebe o Vila Nova dia 7 às 15:15, Mauauense joga contra o Nova Iguaçu dia 10 às 13h e Mauá enfrenta o Vila Nova dia 10, às 15:15. Todos os jogos são em Mauá pelo grupo 28.

Pelo grupo 31, o São Caetano enfrenta o Juventus-SP dia 4 às 13h, dia 7 pega o Fortaleza às 15:15 e dia 10 às 10:45 encara o Remo. Os jogos são na Rua Javari, na Mooca, na Capital.