Viúva de Erasmo Carlos lamenta duas semanas de sua morte: Como eu queria nossa pizza hoje

06/12/2022 | 16:10



No dia 23 de novembro de 2022, o Brasil inteiro se chocou com a morte do cantor Erasmo Carlos. Aos 81 anos de idade, o Tremendão partiu e deixou muitas saudades - principalmente no coração da amada, Fernanda Esteves. Desde então, a viúva do artista compartilhou muitos textos emocionantes dedicados ao artista. Recentemente, a morena compartilhou em seu Instagram uma memória dos dois, e lamentou por não estar ao lado do marido no dia em que o casal sempre comia pizza. A data também marca duas semanas desde a morte de Erasmo.

Na legenda, declarou:

Vido, hoje é terça-feira, mais conhecido por nós dois como o dia da pizza, mas por uma infelicidade hoje marca a segunda semana da sua partida. Nossas terças eram marcadas pelo descompromisso com a refeição, você não precisava perguntar, eu não precisava pensar. Com você aqui eu já acordaria alegre dizendo: Adivinha que dia é hoje! Você sem pestanejar: Dia da pizza! E quando chegasse oito da noite, você ligaria pessoalmente para o restaurante empostando a voz e falando: boa noite! Hoje é dia da pizza! Quem atendia já sabia. Normalmente comeríamos uma calabresa com cebola e ovo, sendo que na metade também vai bacon. Você é a única pessoa que conheço que não gosta de bacon, amor! Algumas terças saíamos, outras variávamos o restaurante, podia também acontecer de transferirmos o dia da pizza, mas ele era oficial. Quem chegasse em casa saberia, quem se demorasse para ir embora era alertado por você de que estava atrapalhando a refeição sagrada. Você pedia para o restaurante avisar quando o entregador saísse, já que não ouvíamos a campainha. Ficava ansioso e louco para descer, quando ligavam descíamos juntos? eu pegava os pratos, talheres e bebidas e você se encarregava de buscar a pizza no portão. Esse final mudou quando nós nos mudamos, aí o moço nos entregava aqui em cima? você amou a nova formatação..

E continuou:

Comentávamos sobre o capricho do pizzaiolo no dia, sobre o sabor, a temperatura? Você amava comer, amava mais ainda provar bebidas novas? como eu sofria te vendo privado disso. Mas você ressignificava e passava a apreciar tudo o que o hospital te oferecia como um grande banquete. Como eu te admiro! Como estou com saudades. Como eu queria nossa pizza hoje! Como queria me deitar no seu colo e ficar?