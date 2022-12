Mills Lane, juiz da luta da mordida entre Tyson x Holyfield, morre aos 86 anos

06/12/2022 | 15:38



O norte-americano Mills Lane, um dos melhores juízes de boxe de todos os tempos, morreu, nesta terça-feira, aos 86 anos. Ele sofria com os males causados por um AVC, que deixaram seu lado direito do corpo paralisado e limitaram sua comunicação nos últimos anos. Ele foi o terceiro homem no ringue na 'Luta da Mordida', em 1997, entre Evander Holyfield e Mike Tyson.

Apesar da pouca estatura e do físico frágil, Lane se impunha na condução das lutas pela personalidade forte, poder de liderança e pelo respeito que gozava dos boxeadores. "Let's Get It On" foi a sua frase característica sempre endereçada aos lutadores momentos antes das lutas.

Depois de uma curta carreira de boxeador, com dez vitórias e uma derrota, Lane passou a ser juiz, em 1963. Dirigiu 261 lutas, muitas de grande importância para a história do boxe como Ken Norton x Earnie Shavers (1979), Marvin Hagler x John Mugabi, Larry Holmes x Michael Spinks, Mike Tyson x Trevor Berbick (todas de 1986), Tommy Morrison x George Foreman e Riddick Bowe x Evander Holyfield (ambas de 1993).

Em 1998, Lane abandou os ringues e usou de sua popularidade para ter um programa de TV, contrato com a MTV e uma participação em um episódio do Buzz Lightyear of Star Command. Sua voz característica, parecida com a Pato Donald, também lhe rendeu contratos de publicidade.