Estoques mais altos de petróleo devem levar média do Brent a US$ 92, diz DoE

06/12/2022 | 15:19



O Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos em seu relatório mensal tem uma previsão que deixa os estoques globais de petróleo mais altos no final de 2023 do que havia antecipado em novembro, o que resulta em uma expectativa do preço do barril Brent com média de US$ 92 em 2023, US$ 3 a menos do que havia previsto no mês passado.

Os estoques globais de petróleo em na previsão caem 200 mil barris por dia (b/d) no primeiro semestre de 2023, antes de aumentar quase 700 mil b/d na segunda metade do ano.

Já no mercado de produtos petrolíferos, a utilização das refinarias dos EUA permaneceria próxima de sua média de cinco anos até 2023.

"Esperamos que a combinação de uma leve contração na economia dos EUA e a maximização da produção de combustível destilado nas refinarias reduzam os preços dos destilados no primeiro semestre", avalia o DoE. "Prevemos que as margens de refino de diesel dos EUA cairão 19% em 2023 em comparação com 2022. No entanto, a proibição da UE às importações marítimas de produtos petrolíferos da Rússia cria incerteza de oferta e preço para os mercados de destilados no início de 2023", afirma o departamento.

O relatório inclui uma contração na atividade econômica dos EUA no quarto trimestre de 2022 e no primeiro trimestre de 2023, o que representa um período de contração econômica ligeiramente mais curto e ameno do que o previsto do mês passado. "A incerteza nas condições macroeconômicas pode afetar significativamente os mercados de energia no período de previsão", avalia.