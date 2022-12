Sequestrador dos cachorros de Lady Gaga é condenado a 21 anos de prisão

06/12/2022 | 15:11



O crime atípico que chocou Hollywood envolvendo os cães de Lady Gaga teve seu fim nesta terça-feira, dia 6. James Howard Jackson, criminoso responsável por roubar os cachorros da cantora de Bad Romance no início de 2021 e atirar em um dos funcionários da estrela, foi condenado a 21 anos de prisão.

Tal tentativa de roubo aconteceu no mês de fevereiro, quando o passeador de cachorros Ryan Fischer estava caminhando com os três buldogues franceses de Gaga. Durante o trajeto, o homem levou um tiro no peito do criminoso, que levou dois dos cachorros junto com cúmplices.

Após alguns dias, os caninos retornaram intactos devido à farta recompensa que a estrela embolsou para ter seus pequenos de volta: cerca de dois milhões e meio de reais. A terceira buldogue, chamada de Miss Asia, fugiu e foi encontrada pela polícia algumas horas depois.

O norte americano ferido afirmou para o jornal CBS News que precisou retirar um pedaço do pulmão após o ataque, e disse que o tiroteio mudou sua vida para sempre. Jack não contestou o veredito do juiz, o que é bem próximo de uma confissão de culpa por tentativa de homicídio. Já o Gabinete do Promotor Distrital do Condado de Los Angeles definiu a infração como um ato violento de coração frio.