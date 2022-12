Kate Winslet revela que foi pressionada a emagrecer no começo da carreira: Isso pode ser extremamente negativo

06/12/2022 | 15:10



Após ter se firmado como um dos grandes nomes do cinema mundial, Kate Winslet revelou em recente entrevista ao Sunday Times que sofreu com comentários sobre seu corpo no início da carreira. De acordo com a atriz, ela foi pressionada a perder peso para poder atuar e ressalta que a situação tem mudado:

- Isso pode ser extremamente negativo. As pessoas estão sujeitas a um escrutínio que é mais do que uma pessoa jovem e vulnerável pode suportar. Mas a indústria cinematográfica está realmente mudando. Quando eu era mais jovem, meu agente recebia ligações dizendo: Como está o peso dela? Não estou brincando. Portanto, é reconfortante que isso tenha começado a mudar.

A estrela de Titanic, relembrou em 2021 ao The Guardian, que na época que o filme foi lançado o comediante Joan Rivers fez uma piada de mau gosto afirmando que se Kate tivesse dois quilos a menos, Leonardo DiCaprio poderia ter subido na porta no final do filme.