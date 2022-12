Flamengo rebate críticas dos rivais pela maior fatia do dinheiro do Carioca 2023

06/12/2022 | 14:29



Os direitos de transmissão do Campeonato Carioca de 2023 aumentaram ainda mais a rivalidade entre os quatro grandes clubes do Rio. Por não concordarem com os maiores valores oferecidos ao Flamengo (R$ 20 milhões), Botafogo, Fluminense e Vasco (R$ 9 milhões cada) não assinaram o acordo, o que motivou o time rubro-negro a rebater nas redes sociais.

"O Flamengo, graças ao trabalhado realizado nos últimos anos, tem feito investimentos importantes em seu Departamento de Futebol, de forma a dar mais competitividade ao time e oferecer um melhor espetáculo, não só aos seus milhões de torcedores como a todos os amantes do futebol. São investimentos bancados exclusivamente pela capacidade financeira do Clube, sem qualquer receita advinda de investidores externos. Assim sendo, é necessário que o clube se remunere de forma adequada e condizente com o potencial de renda que gera para seus parceiros comerciais", escreveu o clube na nota.

"É público e notório que o mercado esportivo remunera os clubes por seus direitos de transmissão de forma proporcional ao seu potencial comercial, não havendo razão que justifique uma distribuição diversa em nível estadual", continuou, que enumerou dados com o maior número de torcedores do Flamengo.

"A torcida do Flamengo, em pesquisa publicada recentemente, representa 21,8% da população brasileira. Os outros três grandes times cariocas (Vasco, Botafogo e Fluminense) somados, representam 6,6% . Isto dá ao Flamengo uma participação de 76% do total de torcedores quando colocamos lado a lado os quatro grandes clubes do Rio", disse o post nas redes sociais.

Para o Vasco, "o Flamengo parece ainda não ter entendido que futebol não se joga sozinho". Botafoguenses se negaram a "aceitar participar de um acordo obscuro nas negociações, privilégios individuais e a manutenção de um modelo histórico que tanto prejudica o futebol no país".