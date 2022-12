Zeca Pagodinho ganha boneco inspirado em seu icônico look de inverno

06/12/2022 | 14:11



Dono de muitos memes de qualidade, Zeca Pagodinho foi mais uma vez a inspiração de criação inusitada ao ganhar um boneco vestido com seu look de inverno. Em maio deste ano, o sambista divertiu a web ao exibir um icônico visual que estava usando para se proteger das baixas temperaturas do Rio de Janeiro.

Segundo informações do jornal Extra, o artista plástico Glauco Bernardi fez um boneco vestindo roupão, touca, meias e chinelo de dedo assim como Zeca.

A obra de arte ficará exposta na nova filial do restaurante do cantor em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Os clientes que visitarem o estabelecimento poderão tirar muitas fotos com a escultura.