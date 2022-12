Maria Clara Gueiros revela que desistiu de ser bailarina após receber críticas de Eri Johnson: Eu era ruim mesmo

06/12/2022 | 14:11



Como convidada da noite no Faustão na Band da última segunda-feira, dia 5, Maria Clara Gueiros abordou vários assuntos e relembrou momentos marcantes ao longo de sua carreira como atriz, mas um em especial chamou a atenção.

Nos bastidores de uma peça de teatro do ator Eri Johnson há alguns anos, Maria Clara teve seu trabalho criticado pelo ator após uma performance. Segundo a humorista, as palavras do colega tiveram um forte impacto em suas futuras escolhas no mundo artístico.

- Gente, tinha tudo para ser uma péssima história, mas acabou sendo muito libertador. Eu era bailarina e estava começando a ser atriz, me aventurando nesse mundo. Eu fiz um musical com o Eri Johnson, isso em 1989, e confesso a vocês que eu não era uma boa bailarina, a verdade é essa. Eu era ruim mesmo! O Eri já conseguiu ver em mim uma atriz, alguém que teria um certo talento, mas eu estava ali, catando cavaco no musical. Teve uma hora que eu cheguei a sair torta de cena. Nisso, ele me pegou pelo ombro e falou bem assim pra mim: Clarinha, você dança mal pra caramba! Larga esse negócio! Você é uma boa atriz e muito engraçada.

Apesar do baque, o conselho foi bem encarado pela atriz e ela decidiu largar as aulas de dança já no outro dia.

- Ao invés de eu tomar aquilo como uma ofensa, na verdade eu encarei aquilo como algo libertador. Isso aconteceu em um final de semana e, já na segunda-feira, eu parei de fazer aula de dança. Foi realmente um negócio instantâneo? A gente tem sim que ouvir as críticas.