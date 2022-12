Guta Stresser posta story sobre 'A Grande Família' e diz: 'me achava horrorosa'

06/12/2022 | 13:42



Nesta segunda-feira, 6, a atriz Guta Stresser publicou uma série de storys relembrando "A Grande Família", série em que ela interpretou Bebel. "Comecei a assistir desde o primeiro episódio, no GloboPlay", disse no vídeo. "Gente, como eu dou risada desse programa. Para tudo que é bom demais", completou.

Em seguida, Guta comentou sobre como se via na época em que estreou no programa. "E como a gente é esquisito, né? Eu me achava horrorosa", disse rindo. "Cara, não tem como uma menina de 27 anos ser horrorosa".

A atriz elogiou os colegas do elenco e relembrou Rogério Cardoso, ator que interpretava o Seu Flor e que faleceu em 2003. "Saudades do Rogério", lamentou.