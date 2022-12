Teto de preço do petróleo provoca engarrafamento de petroleiros em estreito turco

06/12/2022 | 13:21



Mais de uma dúzia de enormes petroleiros ficaram presos perto da saída para o Mar Negro, a primeira perturbação perceptível nos mercados globais de energia depois que a União Europeia e o G7 impuseram um teto de preço para o petróleo russo. O gargalo nos Estreitos Turcos, um estrangulamento no transporte marítimo global, resultou de uma disputa entre um grupo de seguradoras marítimas e as autoridades turcas.

Por enquanto, os traders dizem que o problema não é suficientemente grande ou duradouro para afetar os mercados de petróleo mais amplos. Traders e armadores disseram que o bloqueio pode aumentar os preços do petróleo e as taxas de embarque se a disputa não for resolvida nos próximos dias.

O bloqueio está afetando a capacidade de transporte quando os mercados de navios-tanque já estão sobrecarregados. A religação dos fluxos de petróleo russo contribuiu recentemente para um aumento no custo de movimentação de petróleo entre os continentes.

As sanções determinam que as seguradoras ocidentais não cubram cargas de petróleo russo se o preço estiver acima de US$ 60 o barril. Antes de sua imposição, a Turquia exigiu que um grupo importante de seguradoras garantisse a cobertura através de suas águas, de acordo com as seguradoras e uma cópia do aviso vista pelo The Wall Street Journal.

As seguradoras disseram que não podiam concordar com o pedido turco porque isso poderia levá-los a violar as sanções, disseram fontes ao The Wall Street Journal. Conversas para resolver a disputa estavam em andamento na terça-feira.

A Turquia está deixando navios com seguro russo passarem para o Mediterrâneo, acrescentaram fontes.