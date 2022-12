Ashton Kutcher desabafa ao relembrar parada cardíaca do irmão gêmeo

06/12/2022 | 13:11



Ashton Kutcher abriu o coração em recente entrevista para o novo programa The Checkup With Dr. David Agus. Durante a conversa, o ator falou sobre como foi vivenciar a parada cardíaca de seu irmão, Michael. O rapaz sofre de paralisia cerebral e teve que passar por um transplante de coração. O marido de Mila Kunis revelou que estava no quarto do hospital quando o coração de seu gêmeo parou:

- Meu pai veio, me pegou e falou: Nós vamos ver o seu irmão. Eu fiquei tipo... Não está tudo bem. E o coração dele parou. Eu conheço o barulho [da máquina indicando a parada] porque eu estava visitando ocasionalmente, e vinha observando. A luz se apagou e eles me agarraram e foram me levando para fora, e eu fiquei como: o que diabos está acontecendo?

Ashton também relembrou o momento difícil que viveu com sua própria saúde. Na conversa, o ator falou que ao ficar cara a cara com a morte começou a prestar mais atenção no que vive atualmente.