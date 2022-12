Aos 47 anos de idade, Alicia Witt mostra cabelo crescendo após tratamento contra o câncer de mama

06/12/2022 | 13:10



Ótimas notícias! Alicia Witt usou as suas redes sociais para contar que o seu cabelo está crescendo novamente após o fim do tratamento contra o câncer de mama. Aos 47 anos de idade, ela postou uma foto em sua conta do Instagram e comemorou a nova fase.

Eu não quero que este seja um post de vaidade! Mas quero compartilhar isto porque sei que muitos de vocês aqui passaram pelo mesmo. E, honestamente, estou me sentindo muito feliz com o estado do meu cabelo agora, começou a atriz, que participou das séries, The Walking Dead e Orange is the New Black.

Ela também contou que durante o tratamento usou uma touca de resfriamento para evitar a queda do cabelo, mas mesmo assim cerca de 45% por cento dos fios caíram:

Ainda assim, cerca de 45% ou mais dos fios caíram.

No final, Alicia contou que recebeu algumas dicas de produtos veganos para engrossar o cabelo, e que realmente funcionaram:

Quero que vocês saibam que sinto que isso funciona, e funciona muito bem e rapidamente. Acredito que isso ajudaria qualquer pessoa que esteja procurando engrossar o cabelo ? independentemente de você ter sofrido queda de cabelo relacionada à quimioterapia ou não. Mandando amor a vocês.